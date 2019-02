Rechtspopulismus Demokratie ist nichts für dressierte Hamster

Die AfD ist die Partei der motzenden, deutschen Ballermann-Rentnerinnen - fiel mir heute Morgen ein, und ich wollte diesen wunderbaren Gedanken mit ihnen teilen, ohne ihn weiter auszuführen.

Der Mensch, das unzufriedene Wesen. Lange Zeit lebt er ohne ein Gefühl für die im Körper angelegte geplante Obsoleszenz schlechtgelaunt vor sich hin - die Pickel, der Liebeskummer, die Verachtung für die Alten -, bis er plötzlich selbst einer von ihnen ist und begreift, dass er die beste Zeit seines Lebens schlechtgelaunt verbracht hat, was ihm noch schlechtere Laune beschert. Meistens ist die Ursache der schlechten Laune in denen "da oben" begründet. Die Regierung, graue Eminenzen, alles Verbrecher.

Und dann gibt es auch noch Frauen unter den Verdächtigen. Die Menschen, die in einer Demokratie leben - es sind laut einer neuen Studie nur vier Prozent - reden verächtlich von einer "sogenannten Demokratie" und meinen damit: Die da oben machen eh was sie wollen.

Och, gar nicht schlecht, die Demokratie

Würden sich die Leute, die noch in einer funktionierenden Demokratie, also mit dem Recht, sich an politischen Prozessen zu beteiligen, in der Low-Version durch Wahlen, in der aktiven Form, in der sie selbst politisch aktiv werden, außer ihre blöden Liegen zu reservieren, in anderen Ländern umsehen, wüssten sie eventuell wie das Leben in einer Diktatur schmeckt. "Och, gar nicht so schlecht", würden viele vielleicht raunen. "Geht klar, so eine Diktatur. Denn was hat uns diese alberne Freiheit eigentlich gebracht?" Junge Menschen, die keine andere Form als die demokratische kennen, schätzen sie übrigens besonders wenig.

Der Verdacht liegt also nahe, dass die meisten Leute auf Verbote stehen. Auf klare Kante, auf strenge FührerInnen mit FührerInnenstimme und Alpha-Affenposing. Sie träumen von einer Welt der Regeln, die sie befolgen würden, eilfertig wie dressierte Hamster. Ein Abtreibungsverbot, um den Muschis zu zeigen, wo ihr Platz ist - am Herd, du Amsel -, das Verbot politischer Aktivitäten und Zusammenrottungen, die man endlich nicht mehr bräuchte, mit einem starken Führer, zwingend männlich, weil wer will schon einer Frau folgen, der alles regeln würde, wie ein strenger Vater (hier bist du bei der rein-männlichen Form, ein paar Zeilen vorher hast du FührerInnen geschrieben), der seine Kinder nur schlägt, wenn sie es verdient haben.

Hauptsache Liege

Freiheit, scheinen viele zu denken, ist das Recht zwischen Produkten zu wählen, zwischen Netflix-Filmen und zwischen Malle und Lanzarote. Egal. Hauptsache Liege. Hauptsache Handtuch. Eventuell könnte man sagen, dass der Versuch der Eigenverantwortung gescheitert ist. Kann wegen Blödheit eingestellt werden. Ersetzt durch den Segen der Marktwirtschaft. Das Recht den Scheiß zu kaufen, den sie hervorbringt. Der Mensch braucht all die Errungenschaften der letzten hundert Jahre nicht. Wählen - what for?

Das Recht, sich in Gewerkschaften zusammenzuschließen, das Recht, über den eigenen Körper zu bestimmen, was mit dem Verbot der Sterbehilfe und mit dem Paragrafen 218 ohnehin Bullshit ist. Der Mensch, so scheint es, wünscht sich mehrheitlich eine starke Stimme, die ihn aus dem Tal seines Leidens führt. Die ihm sagt, was gut und schlecht, was falsch und richtig ist. Die ihm Ernährung und Sporttipps gibt, ihm sagt, wie er seine Gardinen aufzuhängen und die Tram zu betreten hat.

Der Mensch respektiert Ampeln und träumt davon, in seinem Kopf ein ähnliches System installiert zu haben, das jede Entscheidung und Handlung regelt. Außer der Freiheit, mit 300 auf Autobahnen rumzugurken, in vollkommener Unkenntnis der eigenen motorischen Leistungen, wünscht er sich Zucht und Ordnung, der kleine Racker.

Und damit einen erbaulichen Sonntag. Verzehren Sie keine Tiere, besaufen Sie sich nicht, lesen Sie ein gutes Buch und machen Sie einen Verdauungsspaziergang. Danach brettern sie ein bisschen auf der Autobahn entlang.

Ihre Instanz. Frau Berg.