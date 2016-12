Rechtspopulisten und die schönen Künste Kultur ist auch nur 1 Mensch

Heute geht es um Kunst. (Und schon verlassen die ersten LeserInnen den Artikel. Nix mit Sex. Auch nix mit Merkel, die verkündet hat: Ich schaffe Hartz IV ab, ich mache eine Sozialreform, ich habe Fehler gemacht, und die Lösungen sind... Okay, kleiner Scherz.)

In Wellen kommt immer wieder die Forderung auf, Kunst müsse politisch sein. In der Gegenbewegung wird dann meist behauptet, politische Kunst sei selbstreferenziell, weil sie die Menschen, die sie erreichen wolle, eh nicht erreiche.

Als Christoph Schlingensief 2001 sein Stück über Nazi-Aussteiger auf die Bühne brachte, saßen im Zuschauerraum keine Nazis, sondern die, die immer da sitzen. Wie konnte es dazu kommen? Warum standen da nicht Busse voll mit rechtsextremen Wehrsportgruppen, die ins Theater stürmten, um im Anschluss aus ihren Baseballschlägern Lichterketten zu formen?

Mit Kunst verändert man die Welt nicht, sie bestätigt nur eine Minderheit in ihrem Gefühl der Überlegenheit. Kann man so sehen. Aber Theater können in Scheiß-Systemen auch Antidepressiva sein. In den meisten Diktaturen gehören Theater zu den Nischen, in die Andersdenkende fliehen. Bücher, Theater, Ausstellungen - was kann die Menschen denn sonst vom Wahnsinn abhalten?

Die Finanzierung von Kultur ist kein Gnadenakt

Diese Funktion der Kunst brauchen wir heute leider wieder mehr als vielleicht vor zwanzig Jahren. Fast vier Millionen Menschen gehen im deutschsprachigen Raum ins Theater. In Zeiten der Verunsicherung braucht es Kultur, sonst dreht man komplett durch. Kunst kann Angst mindern, ein Gefühl von Gemeinsamkeit schenken. Und wenn es bloß darum geht, sich gut zu fühlen, so what?

Nicht ohne Grund sind die ersten Handlungen von rechtspopulistischen oder faschistischen Regierungen und Diktaturen die Streichung von Geldern für die Kunst. Die Verbrennung von Büchern, das Schließen von Theatern oder deren strikte Kontrolle. Dabei ist die Finanzierung von Kultur, die von Populisten gerne verteufelt wird, kein Gnadenakt, sondern eine Regierungspflicht.

Wenn also nach Kürzungen und Abschaffung gebrüllt wird, ist es nicht die Sparsamkeit, die da schreit, sondern die Angst des Diktators vor dem denkenden Bürger. Es ist die Angst vor subversiven Gedanken.

Es gibt genug wunderbare Musicalhallen, Komödienstadel, Comedians, Bauchredner, Militärkapellen, Schlagerraves und O2-Arenen-Zeugs, das nicht vier, sondern vielleicht 40 Millionen Menschen glücklich macht.

Wahrscheinlich halten Theater und Literatur, Freejazz und atonale Musik viele vom Selbstmord ab, der vielleicht misslingt. Und die Kosten für die Reha haben dann wieder die armen Bürger mit ihren Steuergeldern zu tragen. Soweit dazu.