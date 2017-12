Rechtsruck Macht! Macht! Macht!

Der unregulierte Kapitalismus befindet sich in seiner letzten Schlacht. Das Endziel ist: Alle Macht für ein paar Nasen. Zwar weiß man nicht genau, warum Menschen mit Milliarden noch mehr Milliarden wollen. Aber hey - wenn's geht.

Unbegrenztes Wachstum ist wie Krebs - einfach mehr, einfach alles fressen, am Ende eben auch den eignen Lebensraum. Die letzte Schlacht äußert sich in kleinen Mitteilungen. Die, falls sie überhaupt wahrgenommen werden, sofort wieder vergessen sind. Die Reizüberflutung, Sie wissen schon.

Neoliberalismus und Rechtskonservativismus bis hin zu faschistischem Gedankengut haben sehr viele Schnittpunkte, die immer mit der Verachtung von Menschengruppen zu tun haben, einer Ablehnung der sogenannten alten Eliten, der Linken, der Demokratie.

Alles Hindernisse in der Schlacht um MEHR. Neu an der Verbindung ist nichts, außer der Dringlichkeit des Umsturzes und des Mittel des Internets. Und der Wiederauflage der geschickten NSDAP-Werbemaßnahmen, die ebenjene mobilisieren, die von den modernen marktradikalen Feudalherren verachtet werden.

In Amerika haben die Koch-Brothers gerade die Times Inc. gekauft. Sehr gut. Meinungsbildung für die paar Leute, die man noch nicht im Netz erreicht hat. Ein bisschen Schwund bleibt trotz langjährig ausgeklügelten Social-Engineerings.

Stimmung machen mit Bots und Netzwerken, mit Verlagen, Zeitungen, TV Stationen. Das Ziel fest fixiert: Der Abbau des Staates zum Beispiel. Dieser Staat, der den Reichen lästig ist, denn sie glauben an das Überleben der Fittesten, also von sich selber, sie verachten Steuern, denn ob und wem sie spenden, soll ihnen überlassen bleiben.

Außerdem - Macht, Macht, Macht ist großartig. Sind es in Amerika also Koch, Mercer und Co., die eine Marionette an die Macht gebracht haben, so hat die deutsche PR-Gruppierung AfD zum Beispiel den reichen Folkard Edler und anonyme Spender aus der Schweiz.

Dass einige AfD-Kader Mitglieder der marktradikalen Hayek Gesellschaft sind, die wiederum mit dem Atlas Network zusammenarbeiten, ist sicher ein Zufall. Dieses Netzwerk gründet, fördert und koordiniert weltweit neoliberale und libertäre Organisationen. Zu den Sponsoren gehören Exxon Mobile, Philip Morris und die Stiftungen der US-Milliardäre Charles G. Koch und David H. Koch.

Ups, da sind sie wieder. Die Kochs. Kann es sein, dass ein paar Milliardäre an der rechten sogenannten Revolution weltweit beteiligt sind, oder ist das Verschwörungstheorie? Ist es so, dass all die Schafe, die rechtsradikalen Bewegungen nachrennen, in der Annahme sie hätten endlich Fürsprecher für ihre Sorgen bekommen, unbewusst daran beteiligt sind, dass die neue Weltordnung sie demnächst vollkommen vor die Wand fahren lässt? Anders gefragt: Sind Menschen dumm?