Hip-Hop-Mogul Russell Simmons Veganer Wohltäter, Trump-Kritiker... Vergewaltiger?

Es hat wohl niemanden wirklich gewundert, dass nun mit Russell Simmons eine signifikante Figur aus der Rap-Sphäre beschuldigt wird: Täglich melden sich weitere Frauen, die sagen, der 60-jährige Hip-Hop-Unternehmer habe sie belästigt, bedrängt und sogar vergewaltigt. Die Vorwürfe reichen zurück bis in die frühen Achtzigerjahre, als Simmons zusammen mit Rick Rubin das einflussreiche Label Def Jam aufbaute.

Def Jam und Simmons' Rush Management verhalfen Pionieren wie LL Cool J, Run DMC, Public Enemy und den Beastie Boys zu Weltruhm, mit einem ganz unerhörten, radikalen und unpolierten Sound. Bald produzierte Simmons auch Filme und TV-Sendungen wie "Def Comedy Jam" mit afroamerikanischen Comedians wie Chris Rock und Jamie Foxx, und präsentierte Spoken-Word-Dichter in seiner "Def Poetry Slam".

Hip-Hop war von Beginn an eine Machowelt. Schon vor dem Siegeszug der Gangsta-Rapper in den Neunzigern feierte man nirgendwo sonst in der Popkultur so ehrlich und unverblümt die materielle Verfasstheit der Welt, den Zusammenhang von Geld und Macht - und um Macht, nicht um Lust, geht es ja bei den Vorwürfen gegen Großproduzent Harvey Weinstein, Pixar-Chef John Lasseter und natürlich auch US-Präsident Donald Trump.

In den Achtzigerjahren war Russell Simmons der mächtigste Mann im Hip-Hop; heute besitzt er mit Rush Communications ein gewaltiges, divers sortiertes Medienimperium und eines der finanzstärksten afroamerikanischen Unternehmen. Sein Vermögen wird auf rund 350 Millionen Dollar geschätzt. Aber Simmons scheint kein typischer Fall eines missbräuchlichen Machtmenschen zu sein. Er lebt weder wie ein Hollywood-Mogul noch wie ein Hip-Hop-Don, er unterscheidet sich, wie man im Genre sagt, auf krasse Weise von reichen Kollegen wie Weinstein und Trump, die stets stolz auf ihre Ellbogenmentalität, auf Grobheit und Gier sind.

Simmons dagegen ernährt sich nicht nur fleischlos, er lebt sogar seit 20 Jahren vegan und hat darüber auch ein Buch, "The Happy Vegan", geschrieben. Noch länger, seit Anfang der Neunzigerjahre, praktiziert er Yoga, meditiert und hat den Drogen abgeschworen, die er zuvor in allen Farben, Formen und Größen gebrauchte. Und auch darüber hat er gleich ein paar Bücher geschrieben.

Zu seinen zahlreichen Unternehmen gehören wie selbstverständlich auch nichtkommerzielle Stiftungen, darunter die Rush Philanthropic Arts Organisation, die sich um die künstlerische Förderung von Kindern, Jugendlichen und jungen Künstlern in Problemvierteln kümmert. Er hat das "Hip-Hop Summit Action Network" initiiert, das mit dem Ziel der Jugendförderung Künstler, Industrielle und politische Organisationen zusammenbringt. Zusätzlich engagiert er sich gegen Rassismus und macht sich für die Erinnerung an die Sklaverei stark.

Kein Kind von der Straße

Dass er nebenbei auch viel Geld spendet, um Gewalt und Obdachlosigkeit zu verringern, scheint geradezu folgerichtig, in den USA gehört das zur Verpflichtung des Reichtums. Russell umgibt sich gerne mit Gleichgestellten und war, nicht als einziger Hip-Hopper zwischen KRS-One und Puff Daddy, lange mit Donald Trump befreundet - genauer: bis 2015, als er sich in einem offenen Brief von ihm distanzierte, weil Trump ein Einreiseverbot für Muslime forderte: "Stop the bullshit" schrieb er als Vorsitzender der Foundation for Ethnic Understanding. Und zuletzt, im vergangenen Sommer, warnte er den inzwischen zum Präsidenten gewählten Trump empört, dass man ihn als "Möchtegerndiktator" erinnern werde, "der sich mit bigotten, weißen Suprematisten und geldgierigen Wölfen umgeben hat".

Angefangen hat Simmons nach einem Soziologiestudium in den späten Siebzigern als Party-Promoter und Manager von frühen Rappern wie Kurtis Blow. Anders als viele seiner späteren Labelschäfchen und Klienten kam er aber nicht aus den straßennahen Wohnblocks in Brooklyn oder der Bronx, wo Hip-Hop entstand. Sein Vater lehrte schwarze Geschichte an der Pace University, die Mutter war städtische Angestellte. Russell wuchs im Eigenheim in Hollis, einem gutbürgerlichen Stadtsteil von Queens auf - zusammen mit seinem Bruder Joseph, der unter dem Namen Run mit seinem Hip-Hop-Trio Run DMC einer der ertragreichsten Künstler von Def Jam werden sollte.

Schwarze Kultur für alle

Idee des Plattenlabels war es, "die aktuelle schwarze Kultur auf den Markt zu bringen, für jeden, der sie kaufen möchte", wie Simmons 1992 in einem Interview erklärte. Aber im Gegensatz zu Berry Gordy, als Motown-Chef eigentlich ein natürliches Vorbild für jeden afroamerikanischen Medienunternehmer, versuchte Simmons nicht, seinen Sound für ein weißes Pop-Publikum zurechtzuschnitzen. "Der Unterschied besteht darin", sagte er einmal, "dass ich schwarzes Entertainment an Leute verkaufe, die sich für schwarze Kultur interessieren."

Dabei ging er nicht kleinlich vor, wie zum Beispiel schon 1986 der Sponsorendeal mit Adidas bewies, denen Run DMC mit der Hitsingle "My Adidas" ein unerwartetes Marktsegment offenbarte. Simmons selbst engagierte sich (mit dem Label Phat Farm) schon früh in der Modeindustrie. Doch vor allem hatte er klug und früh erkannt, dass Popmusik nur Teil eines weiteren Marktes ist, und dass man sie auch durch TV und Mode, durch Film und Kleider, und heute eben auch das Internet, verkaufen kann. Anfang der Neunzigerjahre stieß er einen Teil seiner Def-Jam-Anteile für 33 Millionen, 1999 den Rest für 130 Millionen Dollar ab.

Was er vom Frauenbild seiner Acts hielt, weiß man nicht genau. Dass es so wenige weibliche MCs gab, erklärte er 1985 dem Journalisten Nelson George, liege daran, dass die Kultur, wie Metal und Wrestling, zu hart für Frauen sei. "Aber keiner meiner Künstler", fuhr er fort, "würde sich ordinär gegenüber einer Frau äußern, auf keinem meiner Alben hört man, dass Mädchen irgendwie schlecht behandelt werden. Ich bin da sehr vorsichtig."

In seinem Buch "The New Beats" zitierte andererseits der Popkritiker Skiz Fernandez den Beastie Boy Mike D. Der sagte zum Abgang seiner Band zur Majorindustrie 1988: "Man kann super mit Russell abhängen, und sein Sinn für Marketing ist brillant - aber dass er von Skrupeln geplagt ist, das kann man nicht wirklich behaupten."