Für Vaterschaftstest Salvador Dalís Leiche soll exhumiert werden

Fast drei Jahrzehnte nach dem Tod des spanischen Künstlers Salvador Dalí sollen für einen Vaterschaftstest die sterblichen Überreste exhumiert werden. Eine Richterin in Madrid ordnete am Montag die Exhumierung an. Es soll überprüft werden, ob der weltbekannte Künstler der biologische Vater einer Frau aus Katalonien ist.

Pilar Abel, die 1956 geborene Wahrsagerin, klagt gegen den spanischen Staat, dem Dalí bei seinem Tod 1989 alles hinterlassen hat. Ihre Mutter, so Abel, habe oft von der Liebschaft mit dem Künstler im Jahr 1955 gesprochen und ihr gesagt, er sei ihr Vater. "Mir fehlt nur der Schnurrbart", ansonsten sei sie ihm wie aus dem Gesicht geschnitten, findet Abel. Bestünde die Verwandtschaft, müsste ihr wohl ein Teil des Erbes zugesprochen werden.

Salvador Dalís Leichnam wurde auf Wunsch des Künstlers in der Krypta unter der großen Kuppel seines Theater-Museums im katalonischen Figueras beigesetzt. Sein Körper wurde einbalsamiert. Im Testament hatte er festgelegt, dass sein Leichnam mindestens 300 Jahre überdauern müsse.