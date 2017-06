Schauspielhaus Zürich Nicolas Stemann und Benjamin von Blomberg übernehmen

Nicht Martin Kusej, der derzeit das Münchner Residenztheater leitet, nicht Ulrich Khuon vom Deutschen Theater und auch nicht der bis zuletzt als Favorit gehandelte freischaffende Regisseur Milo Rau ist es geworden: Der derzeitige Hausregisseur der Münchner Kammerspiele Nicolas Stemann wird gemeinsam mit dem ebenfalls dort tätigen Dramaturgen Benjamin von Blomberg das Schauspielhaus Zürich leiten. Das hat der Verwaltungsrat der Schauspielhaus Zürich AG. Stemann und von Blomberg, die ab der Theatersaison 2019/20 fünf Jahre lang die Intendanz übernehmen sollen, waren in einem mehrstufigen Verfahren aus einer Liste von rund fünfzig möglichen Nachfolgern ausgewählt worden.

"Damit übernehmen ein international arbeitender und künstlerische Maßstäbe setzender Regisseur sowie ein Dramaturg, der als Chefdramaturg bereits avancierte Theaterneustarts maßgeblich mitgeprägt hat", heißt es von Seiten des Schauspielhaus Zürich. Und weiter: "Mit dieser Wahl setzt der Verwaltungsrat ein Zeichen: Einerseits ermöglicht er zwei ambitionierten Theatermachern eine Weiterentwicklung ihrer künstlerischen und programmatischen Visionen und damit einen Generationswechsel auf institutioneller Ebene. Andererseits unterstützt er den Willen zur Teamarbeit und zu einer kooperativen Führung als Leitungsmodell der Zukunft."

Elfriede Jelineks Leib- und Magenregisseur

Tatsächlich steht der Hamburger Nicolas Stemann, 49, für ein mutiges, zeitgenössisches und unbequemes Theater. Stemann, der seine Idee von Theater vor ein paar Jahren mit "gutem Fußball" verglich, sorgte Ende der 90er Jahre mit seinen Kampnagel-Inszenierungen ebenso für Furore wie mit seinen Interpretationen der Stücke von Elfriede Jelinek, die Stemann seit 2002 als Leib- und Magenregisseur der Autorin, übrigens oft in Zusammenarbeit mit Benjamin von Blomberg, zur Uraufführung bringt. Daneben arbeitete Stemann in Bogotà und Cartagena mit Tanzkompanien. Zurzeit ist er am Thalia Theater Hamburg, am Deutschen Theater in Berlin uns seit 2015 als Hausregisseur an den Münchner Kammerspielen unter der Intendanz von Matthias Lilienthal tätig.

Sima Dehgani/ Münchner Kammerspiele Benjamin von Blomberg

Benjamin von Blomberg, der in Hamburg studierte und 2010 von "Theater heute" zum Dramaturg des Jahres gewählt wurde, verdingt sich seit mehreren Jahren als freischaffender Dramaturg unter anderem für das Thalia Theater Hamburg, in Berlin, bei den Salzburger Festspielen und in Zürich. Seit der Spielzeit 2015/16 Chefdramaturg der Münchner Kammerspiele und arbeitet dort eng mit Nicolas Stemann zusammen.

Das Schauspielhaus Zürich erhofft sich von Stemann und von Blomberg "ein Theater, das sich zwar in der Tradition des klassischen Stadttheaters sieht, sich zugleich aber den Herausforderungen sich modifizierender Produktionsbedingungen und einer sich verändernden Welt stellt und so neue Wege geht - und zwar sowohl ästhetisch wie strukturell. In und für Zürich soll ein künstlerisch unverwechselbares, politisch relevantes Theater entstehen, das sowohl national wie international ausstrahlt."

Mutige Wahl

Die Wahl von Nicolas Stemann und Benjamin von Blomberg ist eine sehr gute, eine mutige Wahl. In Zeiten, in denen sogar der einst als Erneuerer gefeierte und drei Jahre später nach einigen Querelen zum Rückzug bewegte Regisseur Christoph Marthaler nach 13 Jahren Bann wieder für eine Produktion als Gast am Haus willkommen geheißen wird, könnte sich das konservative Schauspielhaus Zürich von alten Theaterzöpfen verabschieden wollen.

Möglich aber auch, dass Zürich an den zukünftigen Arbeiten des frisch gekürten Theater-Powerduos mindestens so zu knabbern hat wie München an Werken des Intendanten der dortigen Kammerspiele, Matthias Lilienthal. Dieser hat dem Schauspielhaus Zürich bereits zu ihrer Wahl gratuliert: "Gute Leute bekommen gute Jobs. Ich bin froh, mit Nicolas Stemann als Hausregisseur und Benjamin von Blomberg als Chefdramaturgen den Anfang meiner Intendanz in München gemacht zu haben und ich freue mich auf die Arbeit in der kommenden Spielzeit mit den beiden. Ich gratuliere ihnen zu dem Schritt gemeinsam ein Haus zu führen und wünsche ihnen nur das Beste! Die Stadt Zürich kann glücklich sein, die beiden im Schauspielhaus zu haben."

In der kommenden Spielzeit 2017/18 sind Stemann und von Blomberg weiterhin in München tätig. Im Januar 2018 inszeniert Stemann "Kant" nach der "Grundlegung zur Metaphysik der Sitten".