Sexismus Das Dunkel am Grund

Es ist wohl tatsächlich eine Revolution, wenn auch eine späte, die die westlichen Gesellschaften gerade durchschüttelt: Machtstrukturen, Rollenbilder, die Art und Weise, wie Männer und Frauen miteinander umgehen, all das steht zur Disposition. Eigentlich gibt es da auch kein Zurück mehr - das war die Botschaft von "Time", die die vielen Frauen, die mutig genug waren, das Schweigen über sexuellen Missbrauch zu brechen, zur Person des Jahres gewählt hat.

Aber was ist mit den Männern? Die Mächtigen, die ihre Macht missbraucht haben, fallen immer noch, einer nach dem anderen. In den USA vor allem, in Frankreich, in Schweden. In Deutschland weniger, da herrscht der Status Quo, es ist eine schwerfälligere Gesellschaft, das merkt man mal wieder. Es ist wohl auch eine mutlosere Gesellschaft. Und die Männer, die reden, öffentlich in Texten oder privat unter Freunden, reden auch lieber erst einmal darüber, wie sie die Sache sehen, bevor sie denen zuhören, die von ihren Verletzungen erzählen.

Es fehlt etwas in dieser Diskussion, und das ist die Frage nach dem Wesen der männlichen Sexualität, nach dem, was Sigmund Freud den "Kessel brodelnder Triebe" nannte. Das Dunkle also, das Drängende, das Übergriffige und Gewalttätige, das in vielem ein Klischee zu sein schien, bis es sich als Teil einer Wirklichkeit erwies, die nicht vergangen ist.

Was fehlt in der Diskussion, sind Männer, die erst einmal zuhören und nicht gleich Erklärungen haben für das, was Frauen erzählen. Was fehlt, sind die Geschichten, die die Komplexität und auch die Kaputtheit der gegenwärtigen Geschlechterbeziehungen spiegeln.

"Top of the Lake" zeigt den weiblichen Blick

Etwas davon ist in der zweiten Staffel von "Top of the Lake" zu sehen, nur vordergründig eine Krimi-Serie, tatsächlich eine sehr abgründige und feministische Betrachtung aller möglichen Formen von männlichem Missbrauch. Von Facetten der Liebe, von Abhängigkeit, Angst und Sehnsucht, die im Zeichen von #metoo wie ein Katalog der Demütigungen wirkt. Es geht um die männliche Kontrolle über den weiblichen Körper, der zur Ware wird und damit verfügbar, durch Prostitution, illegale Leihmutterschaft, Vergewaltigung. Es geht darum, wie normal diese Mechanismen immer noch sind und wie eng verwandt psychologische und physische Erniedrigung.

Was die Serie so besonders macht, ist dabei ein anderer Blick auf die Zerbrochenheit der Figuren. Was womöglich damit zusammenhängt, dass "Top of the Lake" von einer Frau mitentwickelt wurde, Jane Campion, die eine andere Sicht auf die Charaktere auszeichnet, die zugleich härter und weicher, unerbittlicher und verzeihender gezeichnet werden. Es geht dabei nicht so sehr darum, dass Frauen Opfer sind und Männer Täter, es geht mehr darum, erst einmal die Gewalt zu sehen, die in so vielen sozialen, sexuellen, alltäglichen oder verborgenen Beziehungen angelegt ist.

Diese Gewalt wiederum ist nicht neu oder an spezielle soziale Verhältnisse gebunden. Sie reicht weit zurück, bis zu den Wurzeln dessen, was gern als der Beginn zumindest unserer westlichen Zivilisation betrachtet wird. Mary Beard erzählt davon in ihrem kurzen, harten, klaren und schwer zu vergessenden Buch "Women & Power", ein Manifest, wie sie es nennt.

Macht ist männlich konnotiert

Es ist die Geschichte von 2500 Jahren männlicher Unterdrückung, es ist die Geschichte von Penelope, der ihr Sohn Telemachus den Mund verbietet, von Lucretia, der als Antwort auf ihre Vergewaltigung nur der Selbstmord bleibt, von Medusa, deren abgeschlagenen Kopf Perseus stolz präsentiert, während er auf dem Körper der Toten herumtrampelt.

Mary Beard, die britische Althistorikerin und Autorin von "SPQR", ihrer faszinierenden Geschichte Roms, erzählt dabei nicht aus einer fernen Vergangenheit. Sie erzählt von sich selbst und der Art und Weise, wie sie etwa auf Twitter verfolgt und angegriffen wird. Wie selbstverständlich die männliche Vergewaltigungsfantasie in der digitalen Sphäre geworden ist, um Frauen, ganz im antiken Sinn, zum Schweigen zu bringen.

Wie Frauen auch heute noch vor allem dann geduldet werden, Angela Merkel und Hillary Clinton sind zwei ihrer Beispiele, wenn sie männliche Rollen annehmen und das männliche Verständnis von Macht spiegeln. Was nicht geduldet ist, so Beard, ist eine neue Vision von Macht, eine Veränderung der Verhältnisse also, die nicht wiederum über den weiblichen Körper funktioniert, dessen Unterdrückung, dessen Verleugnung, dessen Vergewaltigung.

Und darum, um dieses utopische Moment, geht es heute. Um eine neue Definition dessen, was Macht ist, wie Macht funktioniert, wie Macht ausgeübt wird und damit was Gesellschaft, Politik, Familie, Sex ist. Darum geht es Mary Beard, darum geht es Jane Campion, darum geht es den Frauen, die sich entschieden haben, ihr Schweigen zu brechen.

Mit Gewalt gegen Frauen die Hierarchie herstellen

"Man kann Frauen nicht einfach in eine Struktur stecken", schreibt Beard, "die schon männlich kodiert ist. Man muss die Struktur ändern. Das bedeutet, dass man über Macht anders nachdenken muss. Es bedeutet, Macht von Prestige abzukoppeln. Es bedeutet, gemeinschaftlich zu denken und die Macht von Gruppen zu sehen und nicht von Anführern." Es bedeutet vor allem, so schließt sie, dass Macht nichts ist, was man besitzt, sondern etwas, das man benutzt.

Ein Beispiel, das Beard für diese andere Art von Macht findet, ist Black Lives Matter. Eine antihierarchische Bürgerrechtsbewegung, die von drei Frauen gestartet wurde, deren Namen kaum bekannt sind, die Macht anders benutzt und anders definiert haben. Gewalt gegen Frauen, auch das zeigt Beards Essay, ist oft genug ein Mittel, die Hierarchie herzustellen, sei es in der Familie, im Job oder in der Gesellschaft. Auch das gehört zum Dunkel am Grund dessen, was Männer mit Frauen machen. Auch darüber sollten vielleicht gerade Männer reden - was sie aber, wie es der kanadische Autor Stephen Marche beschreibt, wahnsinnig ungern tun.

Sie sollten darüber reden, wie sie sich und wie sie Sex, wie sie ihre Angst und ihre Lust, wie sie ihre Schwächen, ihre Stärken, ihre vergebliche oder vorgebliche Dominanz, wie sie Kränkungen und Zurückweisung, wie sie Macht und implizite oder explizite Gewalt, wie sie schließlich Liebe und Partnerschaft wirklich sehen. Sie sollten darüber reden, warum sie sich so schwer damit tun zu reden und lieber geschwiegen haben, all die Jahre. Sie sollten darüber reden, wie es anders sein könnte, wie sie es sich wünschen würden, das Verhältnis von Männern und Frauen, und damit ein Bild einer anderen Gesellschaft zeichnen.

Denn darum geht es, das ist das tatsächlich politische Element von #metoo: Die Frage danach, wie wir leben wollen, ist direkt verbunden mit der Frage nach dem Wesen und der Natur von gesellschaftlicher Macht.