Buchkritik im Fernsehen Lasst es einfach!

So, heute geht es um Bücher. Sie können weiter scrollen, denn Literatur ist zu einem Randgruppenhobby wie Fliegenfischen auf einem Bein geworden, was ich nicht beklage. Jede Zeit hat ihre populären Vorlieben, derzeit ist es die Politik. Während der Bürger früher versunken in "Ulysses" auf dem Sofa kuschelte, demonstriert er heute gegen Ausländer oder am Al-Quds-Tag gegen Juden.

Ich bin zu wenig kulturpessimistisch, um einen Zusammenhang zu erkennen. Verzeihen Sie mir jetzt schon meine Arroganz (obwohl, Sie stehen doch drauf?). Wenn ich grob verallgemeinernd im Folgenden von Büchern rede, meine ich Literatur, zweite Ebene, stilistisch sauber bis verwegen. Am besten visionär oder wenigstens verschroben pessimistisch. Nicht mitgemeint sind Publikationen von singenden, steppenden ModeratorInnen, Katzenkrimis oder Dinge wie: Programmieren für Superdummies.

Ich meine Literatur, die sich hartnäckig durch die Jahrhunderte gehalten hat, während ihrem Besprechungsformat, der Buchkritiksendung, fernseherfindungs- und ideenbedingt nur eine kurze Blüte beschert war. Ab und zu schaue ich mal im Netz nach, wie es den Literatursendungen so geht und fand neulich eine Perle im Schweizer TV. Frau Heidenreich pöbelte über irgendein Buch, das ihr nicht gefiel.

"Was für ein unglaublich dummer MOVE an der EEX"

Pöbeln sieht man ja noch ganz gerne, aber- was berechtigt die wackere Frau eigentlich dazu, eine junge Schriftstellerin zu beleidigen? Moment, ich google das für sie: Soso, Frau H. hat mal ohne Abschluss etwas studiert. Das ist fürwahr ein Qualitätsnachweis, der geeignet scheint, über ungefähr ein Jahr unbezahlter Arbeit eines anderen Menschen zu urteilen. Ein Studium ohne Abschluss habe ich auch. Und biete mich jetzt direkt einigen Sendern als Ozeanografie-Kritikerin an.

Ich würde mit ein paar Spacken, die auch irgendwas erfolglos studiert haben, in schlechtem Licht auf einem Stuhl hocken und einfach mal so vor mich hinkritisieren. Ich würde ForscherInnen kritisieren. "Alter, diese Herangehensweise an die Probleme von Bildung und Ausbreitung verschiedener Wassermassen im subpolaren Nordatlantik ist vollkommen lame. Die Forscherin muss ein schweres Kindheitstrauma gehabt haben." Ein anderer Langweiler würde dann sagen: "Was für ein unglaublich dummer MOVE an der EEX. Verschmutzungsrechtehandel für Anfänger. Uneleganter und unorigineller Deal." Und so weiter.

Um es kurz zu halten: das Herumkauen auf der Arbeit Randgruppenbeschäftigter durch andere Menschen ist seltsam aus der Zeit gefallen. Irgendwelche Bestseller werden an 45 greise Leser gepusht, die Verrisse dienen zu einer dschungelcampähnlichen Erheiterung der restlichen dreihundert ZuschauerInnen. Liebe Fernsehanstalten - lasst es einfach. Ihr werdet nicht überleben, indem ihr Formate aus einer vergangenen Zeit übernehmt und schlechter weiterführt.

Menschen zum Lesen zu bewegen, warum nicht, es kann eine heitere Abwechslung zum Gamen und Serienschauen sein. Vielleicht bräuchte es für die unerschrockenen LeserInnen neue Ideen. Lasst nette Menschen SchriftstellerInnen treffen, lasst sie vorlesen, zeigt tolle Booktrailer, lasst Böhmermann ran, KIZ, Maren Kroymann oder am besten alle zusammen. Die haben sicher auch schon mal einen Krimi gelesen oder ein Studium nicht beendet. Vielen Dank.