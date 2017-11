Mugabe-Rücktritt Simbabwe hofft wieder

Zur Autorin Patrick Bertschmann Petina Gappah, 1971 in Sambia geboren, in Rhodesien/ Simbabwe aufgewachsen, studierte Jura, u.a. in Cambridge und in Graz. Bis 2016 arbeitete sie als Anwältin für internationales Handelsrecht in Genf. Für ihren ersten Erzählungsband (2009) wurde sie mit dem Guardian First Book Award ausgezeichnet. 2015 folgte ihr erster Roman, auf Deutsch "Die Farben des Nachtfalters", der in einem berüchtigten Gefängnis in Simbabwe spielt. Zuletzt erschienen von ihr Stories unter dem Titel "Die Schuldigen von Rotten Row", inspiriert durch Ferdinand von Schirach. Petina Gappah lebt zurzeit in Edinburgh und Berlin.

37 Jahre nachdem Afrikas letzte Kolonie unabhängig wurde, gibt es endlich einen Machtwechsel in Simbabwe. Der Rücktritt von Robert Gabriel Mugabe als Staatspräsident, der am Mittwoch in Harare verkündet wurde, läutet eine neue Ära ein - für sein Land und für seinen Kontinent.

Mit 93 war Mugabe der letzte Übriggebliebene aus der Generation von Afrikas Gründerpräsidenten. Sein Rücktritt kam nach acht turbulenten Tagen, in denen zum ersten Mal in Simbabwes Geschichte die Armee in den politischen Prozess eingriff, die aber darauf bestand, nicht geputscht zu haben. Danach gingen Tausende Simbabwer auf die Straße, um die Armee zu unterstützen, und Mugabes Regierungspartei Zanu-PF stürzte ihn als Parteichef. In einer Fernsehansprache am Sonntag schien er bereit zum Rückzug zu sein, rudert aber doch wieder zurück. Erst als das Parlament ihmmit einem demütigenden Amtsenthebungsverfahren drohte, dankte er schließlich ab.

UFUMELI/ EPA-EFE/ REX/ Shutterstock Zeitungsleser in Harare

Die außergewöhnliche Folge von Ereignissen, die zu Mugabes Abtritt führte, begann erst zwei Wochen zuvor, am 4. November. An jenem Tag sprachen der Präsident und seine Ehefrau, die First Lady Grace Mugabe, bei einer Veranstaltung in Bulawayo, Simbabwes zweitgrößter Stadt.

Die 52-jährige Frau Mugabe war eine zunehmend mächtigere, aber spaltende Figur in Simbabwes politischem Feld. Alles deutete darauf hin, dass Mugabe vorhatte, die Macht an seine Frau zu übergeben. Diese dynastische Nachfolgeregelung löste Bedenken aus, schließlich überginge sie etablierte Politiker wie Vizepräsident Emmerson D. Mnangagwa, einen der zahlreichen Veteranen aus Simbabwes Unabhängigkeitskrieg in der Zanu-PF.

Als sie an diesem Tag ans Mikrofon trat, erlebte Frau Mugabe so etwas wie einen Ceausescu-Moment: Sie wurde vom Publikum laut ausgebuht, zum Ärger von Präsident und First Lady. Mugabe wich daraufhin vom vorbereiteten Redetext ab; er ging auf die Buhrufe ein und drohte damit, seinen Vize zu feuern, den er hinter dieser Geste der mangelnden Achtung vermutete. Am folgenden Tag entließ er Mnangagwa tatsächlich. Diesem gelang eine spektakuläre Flucht ins benachbarte Südafrika. Dort veröffentlichte Mnangagwa ein Statement, wonach er zurückkehren werde.

AP 1996 heirateten Robert und Grace Mugabe

Eine Woche später, am Montag, trat dann ein unerwarteter Teilnehmer in den Nachfolgekampf ein. Generalmajor Constantino Chiwenga, ebenfalls ein Veteran und Anführer der simbabwischen Armee, teilte in einer holprigen Rede mit, dass die Armee eingreifen werde. Am Dienstag bot sich den Simbabwern dann also beim Aufwachen ein Bild, das sie so eigentlich nur aus dem westafrikanischen Fernsehen kannten: Ein General im Tarnanzug gab bekannt, dass die Armee in den politischen Prozess eingegriffen habe, der Präsident sei aber in Sicherheit.

Die Armee behauptete, sie habe gehandelt, um sogenannte "kriminelle Elemente" im Umfeld des Präsidenten zu verfolgen, und versuchte Distanz zum Nachfolgestreit in Mugabes Partei zu bewahren. Dies sei kein Putsch, sagten sie. Sie konnten niemanden täuschen. Die Beziehungen zwischen den Kriegsveteranen, der Armeeführung und der alten Garde in der Zanu-PF, zu der auch Mnangagwa zählt, sind stark und symbiotisch; sie reichen zurück in den Unabhängigkeitskrieg.

UFUMELI/ EPA-EFE/ REX/ Shutterstock Generalmajor Constantino Chiwenga

Dies war ganz eindeutig eine Aktion, mit der der gefeuerte Mnangagwa gestützt werden sollte. Somit war es letztlich ein Streit um Herz und Seele der Zanu-PF, ein Gefecht unter alten Kameraden im Kampf um die Macht im Staat. Dass diese Macht von Mugabe an dessen Frau und ihre jungen Berater übergehen könnte, erschien so unvorstellbar und unverschämt, dass Partei, Armee und Veteranen zusammen handelten, um es zu verhindern.

Zwar wurde die Aktion von Zanu-PF-Mitgliedern und den Streitkräften geplant und orchestriert, von zwei unpopulären Institutionen also. Aber es zeigt, wie verhasst Mugabe und seine Frau sind, dass Menschen verschiedenster Ethnien und Altersgruppen, vereint mit Kirchen und politischen Parteien die Armee und die Veteranen unterstützten. Ein katholischer Priester moderierte Gespräche, um die Sicherheit von Mugabes Familie zu garantieren. Am Ende war es also eine Kombination aus militärischer Stärke, Protesten auf der Straße, List im Verfahren und Manövern in den Hinterzimmern, die Mugabe aus dem Amt trieb.

AP Straßenprotest unter Armeeaufsicht

Viele Simbabwer unter 37 tanzten sich auf den Straßen von Harare, Bulawayo und anderswo ins Delirium. Sie feierten das Ende von Mugabe, sie feierten aus einem Anlass, den zu erleben sie kaum erwartet hatten. Tendai Biti, ein Oppositionsführer, der in der zwischenzeitlichen Einheitsregierung von 2009 Finanzminister gewesen war, fasste die Gefühle der meisten Landsleute zusammen, als er twitterte: "Heute ist der erste Tag vom Rest unseres Lebens. Heute tanzen wir zum Klang der Zeit. Heute lassen wir uns fallen zu den Trommeln der Emotionen. Aber morgen werden wir nüchtern. Dann beginnen wir damit, nach neuen Träumen zu streben."

Today is the first day of the rest of our lives . Today we dance to the sound of time . Today we drown in drums of emotion . But tomorrow we sober up . We begin the pursuit of fresh dreams . pic.twitter.com/pUrT3QP5aE — TENDAI BITI (@BitiTendai) 21. November 2017

Keiner weiß besser als Biti, der als Oppositionspolitiker in der ersten Reihe für den Wandel kämpfte, dass die anstehenden Herausforderungen Mammutgröße haben. Die Wirtschaft ist seit mehr als einem Jahrzehnt im freien Fall. Der Arbeitslosenanteil ist über 80 Prozent, eine schockierend hohe Zahl für eine so junge Nation wie Simbabawe, wo die Unter-35-Jährigen in der Mehrheit sind. Jahrelang herrschten Inflationsraten wie in der Weimarer Republik, gebändigt erst durch die Einführung eines Multi-Währungssystems, in dem der US-Dollar das bevorzugte Zahlungsmittel ist. Was allerdings wieder neue Komplikationen mit sich brachte: Es ist einfach nicht genug Bargeld im Lande, weshalb die Regierung Geldscheine einer künstlichen Währung drucken ließ, der "Bond Note", einer US-Dollar-Variante, die ausschließlich in Simbabwe gültig ist.

REUTERS Junge Simbabwerinnen feiern Mugabes Rücktritt

Zu diesen ökonomischen Problemen hinzu kommen politische Probleme: ein komplettes Misstrauen gegenüber einem System, das Korruption und Vetternwirtschaft hervorgebracht hat, gepaart mit weitgehendem Versagen, die verfassungsmäßigen Rechte der Bürger aufrechtzuerhalten. Und es gibt auch internationale Probleme: Das Menschenrechtskomitee der Vereinten Nationen beschäftigte sich mit Simbabwe, und Sanktionen gegen Einzelpersonen aus der Regierung hatten abschreckende Wirkung auf Investitionswillige und den IWF, der keine Unterstützung zusagt, ohne dass es zu fundamentalem Wandel in Wirtschaft und Politik käme.

Diese Probleme wird der nächste Präsident und Zanu-PF-Parteichef Emmerson D. Mnangagwa angehen. So viel auch über ihn gesagt wird: Mnangagwa ist außerhalb eines engen Kreises von Verbündeten aus Partei und Familie nicht sehr bekannt. Diejenigen, die ihm nahe stehen, sagen: Nach der Armeeaktion sei es sein größter Wunsch, zur Verfassungsmäßigkeit zurückzukehren - ein angemessenes Begehr für einen Rechtsanwalt, der in China, Ägypten und Sambia ausgebildet wurde - und im Gefängnis, in das ihn rhodesische Sicherheitskräften gesteckt hatten.

UFUMELI/ EPA-EFE/ REX/ Shutterstock Der neue starke Mann Simbabwes: Emmerson Mnangagwa

Er gilt als zugewandt gegenüber lokalen und internationalen Unternehmen, und es heißt, er wolle die lähmenden Sanktionen und abschreckenden Maßnahmen angehen, die zu Simbabwes internationaler Isolation geführt haben. Entscheidend für sein unternehmerfreundliches Image ist, dass er nicht aktiv am Chaos der Landreform beteiligt war. Tatsächlich sagen Kommentatoren, dass die Reform in seiner Heimatprovinz, den Midlands, so geordnet wie nirgendwo sonst im Lande vonstatten gegangen sei. Und anders als die Mugabes, die große Landgebiete von weißen wie schwarzen Farmern beschlagnahmten, sagen seine Verbündeten über Mnangagwa, er besäße nur eine Farm, deren rechtmäßiger Kauf zudem beurkundet sei.

Die Zanu-PF verfolgte eine Investitionspolitik mit Blick nach Osten, über Mnangagwa heißt es hingegen, er wolle jede Form von Investition nach Simbabwe locken. Insbesondere halte er viel von der Queen, deren Gnadenakt ihm das Leben rettete, nachdem er zum Tode verurteilt worden war - wegen Sabotageakten gegen Rhodesien als Teil der "Crocodile Six", eine Erfahrung, die ihn zum ausgesprochenen Gegner der Todesstrafe machte. Als Justizminister nutzte er seinen Ermessensspielraum, in dem er es vermied, einen Henker zu berufen, was wie eine Aussetzung der Todesstrafe wirkte.

Aus der Zivilgesellschaft gab es Forderungen, eine Übergangsregierung zu bilden mit Vertretern verschiedener Parteien. Es ist noch nicht sicher, ob es eine solche Regierung geben wird. Doch selbst wenn er keine Übergangsregierung leiten wird, sagen enge Vertraute, Mnangagwa werde die Unterscheidung zwischen Partei und Regierung wahren, er plane eine schlanke, technokratische Regierung, die offen wäre für Ideen und Menschen von außerhalb seiner Partei.

In seinem einzigen offiziellen Statement seit Ausbruch der Krise, hieß es, die Nation zu ihrer "vollen Herrlichkeit" wieder zu errichten sei "keine Aufgabe für die Zanu-PF alleine". Ob er ganz und gar mit der Mugabe-Vergangenheit zu brechen vermag, bleibt abzuwarten. Sicher ist aber: Alle in Simbabwe können nur hoffen, dass Mnangagwa so hohen Ehrgeiz für sein Land entwickelt, wie er ihn für sich selbst hat.