"Skulptur Projekte" Münster Figurenensemble erneut beschädigt

Erst vor anderthalb Wochen war ein Werk der "Skulptur Projekte" 2017 beschädigt worden - nun haben Unbekannte dasselbe Werk erneut stark beschädigt. In der Nacht zum Sonntag wurde einer Gipsfigur des Skulpturensembles "Sketch for a Fountain" von Nicole Eisenman der Kopf fast abtrennt. "Vermutlich haben die Täter der Figur vor den Kopf getreten", sagte Pressesprecherin Judith Frey am Montag.

Zuvor war bereits am 20. Juli einer anderen Figur der Kopf abgeschlagen worden. Das Ensemble der eigentlich als Malerin bekannten französisch-amerikanischen Künstlerin Eisenman zeigt am Rande der Promenade in Münster fünf überlebensgroße Figuren aus Gips und Bronze an einem Wasserbecken.

Bereits im Juni hatten Unbekannte ein LED-Kunstwerk des japanischen Künstlers Ei Arakawa beschädigt, indem sie eines von sieben LED-Panels gestohlen hatten. Mittlerweile ist das Projekt "Harsh Citation, Harsh Pastoral, Harsh Münster" wieder vollständig.

Bei den nur alle zehn Jahre laufenden "Skulptur Projekten" werden bis zum 1. Oktober über das ganze Stadtgebiet verteilt 35 Werke von internationalen Künstlern gezeigt. Sie ist neben der Documenta die zweite große Kunstausstellung von internationalem Rang, die in diesem Sommer in Deutschland zu sehen ist.