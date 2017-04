Social Design Award 2017 Gute Ideen für grüne Stadtoasen gesucht

Große Parks, kleine Wiesen, Verkehrsinseln, Brachen: Es gibt viele grüne Inseln in den Städten. Hier können Menschen sich erholen und in Ruhe ein Buch lesen, hier können Kinder spielen. Aber hier kann auch gemeinschaftliches Leben gestaltet werden: mit Parkfesten, Konzerten, Sporttreffs, Urban Gardening, Renaturierungs-Aktionen.

Genau solche Projekte werden gesucht für den Social Design Award, den SPIEGEL ONLINE und SPIEGEL WISSEN, unterstützt von BAUHAUS, in diesem Jahr zu vierten Mal ausschreiben. Jeder kann bis zum 31. August seine Ideen einreichen, die Leben in unser Grün bringen, die ein Miteinander und Füreinander an diesen Orten zum Ziel.

Zu gewinnen gibt es zwei Preise, die mit jeweils 2500 Euro dotiert sind: Einen Gewinner kürt die Jury, den Gewinner des Publikumspreises wählen die Leser von SPIEGEL ONLINE aus einer Shortlist, die Anfang Oktober bekannt gegeben wird. Die genauen Wettbewerbsbedingungen finden Sie hier: spiegel.de/socialdesignaward und in der aktuellen Ausgabe von SPIEGEL WISSEN "Paradies Erde - Wie wir unseren Lebensraum retten".

Im vergangenen Jahr gewann das Projekt "Groundkeeper" den Social Design Award: Mit Hilfe der App können sich Sportsfreunde finden und verabreden, außerdem können für sportliche Aktivitäten geeignete Orte eingetragen werden. Der Publikumspreis ging an die gemeinnütze Berliner Organisation "Mundraub" für ihren Vorschlag "Nachwuchs": Wer ein Kind in die Welt gestzt hat, kann es zum Paten eines neu gepflanzten Baums machen. Einen Sonderpreis vergab BAUHAUS 2016 an "Das kleine Parkraumwunder", ein Handwagen, der kostenfrei am Straßenrand geparkt werden kann und der somit Platz für Bänke, Grüne, eine kleine Bücherei oder vieles andere bietet.