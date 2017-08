Solidaritätsaktion für Kirill Serebrennikow Mit Cate Blanchett und Nina Hoss gegen Putins Justiz

Im Fall des am vergangenen Dienstag verhafteten und mit Hausarrest belegten russischen Theater- und Filmregisseurs Kirill Serebrennikow wendet sich Thomas Ostermeier, Intendant der Berliner Schaubühne, nun mit einer Solidaritätsaktion an die Öffentlichkeit. Ostermeier nennt Serebrennikow "einen Freund". In den Maßnahmen der russischen Justizbehörden gegen den Regisseur Serebrennikow, der seit 2012 das renommierte Moskauer Theater Gogol-Zentrum leitet und auch im Ausland hoch angesehen ist, sieht Ostermeier "den Versuch, einen kritischen Künstler mundtot zu machen".

Die Moskauer Staatsanwaltschaft beschuldigt den 47-jährigen Serebrennikow, zwischen 2011 und 2014 staatliche Gelder in Höhe von 68 Millionen Rubel (knapp eine Million Euro) veruntreut zu haben. Wegen dieser Vorwürfe stellte ein Gericht in Moskau den Regisseur bis zum 19. Oktober unter Hausarrest. In dieser Zeit darf Serebrennikow, der unter anderem mit dem Film "Der die Zeichen liest" (2016) und Plänen für ein nie verwirklichtes Filmprojekt über die Homosexualität des Komponisten Peter Tschaikowsky Furore machte, keine Theater besuchen und keine Filme drehen. Auch jeder Kontakt zu Medien ist ihm verboten. Der Künstler selbst hat im Gericht alle Beschuldigungen zurückgewiesen und seine Freilassung verlangt. Schon im Mai waren mehrere vertraute Serebrennikows verhaftet und seine Wohnung durchsucht worden.

Fadenscheinige Vorwürfe

Ostermeier hat nun gemeinsam mit dem Dramatiker Marius von Mayenburg eine Petition verfasst, mit der er auf der Aktivistenplattform change.org Unterschriften sammeln will. Zu den Erstunterzeichnern des Aufrufs gehören die Schauspielerinnen Cate Blanchett und Nina Hoss, der britische Regisseur Simon McBurney, der russisch-deutsche Pianist Igor Levit und der Stuttgarter Staatsopernintendant Jossi Wieler. An dessen Haus wollte Serebrennikow in den nächsten Wochen eigentlich arbeiten - die für den 22. Oktober angekündigte Serebrennikow-Inszenierung der Oper "Hänsel und Gretel" soll wie geplant in Stuttgart Premiere feiern; ein nach Deutschland entsandtes Mitarbeiterteam des russischen Regisseurs soll das Projekt verwirklichen.

Der Solidaritätsaufruf von Thomas Ostermeier und Marius von Mayenburg im Wortlaut:

"Wir protestieren gegen die Verhaftung von Kirill Serebrennikow. Die Vorwürfe gegen ihn sind unhaltbar und lassen erkennen, dass hier ein international renommierter Regisseur mundtot gemacht werden soll.

Serebrennikow wird vorgeworfen, Gelder mittels einer nie stattgefundenen Inszenierung von Shakespeares 'Sommernachtstraum' veruntreut zu haben. Videoaufnahmen, Rezensionen, Zuschauerberichte auf Facebook, Gastspiele in Riga und Paris, eine Nominierung für den Russischen Nationaltheaterpreis 'Goldene Maske' und nicht zuletzt der Spielplan des Gogol Center in Moskau beweisen, dass dieser Vorwurf absurd ist. Dennoch drohen Serebrennikow eine Verurteilung und bis zu zehn Jahre Gefängnis.

Unverhältnismäßig ist auch der Hausarrest, der bis Prozessbeginn über ihn verhängt wurde. Serebrennikow muss eine Fußfessel tragen, darf Internet und E-Mail nicht nutzen und nur nahe Familienangehörige empfangen. Das bedeutet nichts anderes als Kontaktsperre, Vorverurteilung und Arbeitsverbot für einen der berühmtesten russischen Gegenwartskünstler.

Wir fordern die russische Staatsanwaltschaft auf, die Strafverfolgung gegen Kirill Serebrennikow einzustellen und die fadenscheinigen Vorwürfe gegen ihn fallenzulassen.

An unsere Regierungsvertreter richten wir den Appell, aufs Schärfste darauf zu drängen, dass Serebrennikow nicht als Opfer eines politisch motivierten Rufmords im Gefängnis landet."

Thomas Ostermeier selbst hat mit Kirill Serebrennikow zuletzt vor einigen Wochen gesprochen. Damals habe Serebrennikow seine Lage bereits so eingeschätzt, "dass es für ihn jetzt wohl vor allem darauf ankomme, den letzten Zug raus aus dem Land zu erwischen, bevor man ihn verhaftet". Es sieht so aus, als habe Serebrennikow diesen letzten Zug verpasst.

1. Maren Ade (Filmregisseurin)

2. Benedict Andrews (Theater- und Filmregisseur)

3. Josef Bierbichler (Schauspieler / Autor)

4. Cate Blanchett (Schauspielerin)

5. Andrea Breth (Theaterregisseurin)

6. Sophie Calle (Maskenbildnerin)

7. Teodor Currentzis (Dirigent)

8. Lars Eidinger (Schauspieler)

9. Carolin Emcke (Autorin)

10. Kristín Eysteinsdóttir (Intendatin Reykjavik City Theatre)

11. Jürgen Flimm (Intendant Staatsoper Unter den Linden)

12. Herbert Fritsch (Theaterdirektor)

13. David Harrower (Autor)

14. Nina Hoss (Schauspielerin)

15. Vladimir Jurowski (Dirigent)

16. Ulrich Khuon (Intendant Deutsches Theater Berlin / Präsident des Deutschen Bühnenvereins)

17. Barry Kosky (Intendant Komische Oper Berlin)

18. David Lan (Intendant Young Vic London)

19. Igor Levit (Pianist)

20. Joachim Lux (Intendant Thalia Theater Hamburg)

21. Ari Mattthíassin (Intendant National Theatre of Iceland)

22. Marius von Mayenburg (Autor)

23. Simon McBurney (Theaterdirektor/ Schauspieler)

24. Sergio Moabito (Dramaturg)

25. Sergej Newski (Komponist)

26. Thomas Ostermeier (Intendant Schaubühne Berlin)

27. Milo Rau (Theaterdirektorin / Autorin)

28. Mark Ravenhill (Autor)

29. Falk Richter (Autor / Theaterdirektor)

30. Julian Rosefeldt (Videokünstler)

31. Volker Schlöndorff (Regisseur)

32. Danis Tanovi (Regisseur)

33. Enda Walsh (Autor)

34. Jossi Wieler (Intendant Oper Stuttgart)