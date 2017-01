70. Jubiläum Hamburg würdigt den SPIEGEL

SPIEGEL 50/1956: Elvis, the Pelvis. Der SPIEGEL berichtete von einer Nacht am New Yorker Times Sqare: Dort "wälzten sich dreitausend weinende Backfische. Es waren die eingeschriebenen Mitglieder einer neuen Vereinigung, die sich der bedingungslosen Verehrung eines neuen Gottes der Halbwüchsigen widmet: Es waren die Mitglieder der 'Elvis-Presley-Fan-Clubs'." Sie hatten die ganze Nacht für Karten zur Premiere des Elvis-Films "Love Me Tender" angestanden. Der Star, so erklärte der SPIEGEL seinen Leserinnen und Lesern, könne nicht einmal fehlerfrei Gitarre spielen und singe in "grotesk abgewandeltem Rock 'n' Roll-Rhythmus".