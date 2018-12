Der SPIEGEL-Podcast "Sagen, was ist" blickt jede Woche neu auf die Welt und das, was sie bewegt. Immer donnerstags erscheint eine neue Folge, exklusiv im Web auf der Seite des Hörbuch- und Hörspiele-Spezialisten Audible und in den Audible-Apps für iOS, Androidund Windows. Die aktuelle Folge gibt es nun auch für Nicht-Audible-Kunden zum Gratishören bei YouTube. Moderiert wird der Podcast von Christina Pohl, Reporterin bei SPIEGEL TV, und Olaf Heuser, Multimediaredakteur beim SPIEGEL.

SPIEGEL TV Christina Pohl und Olaf Heuser