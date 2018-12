Gruner + Jahr Christian Krug verlässt "Stern"-Chefredaktion

Das Medienhaus Gruner + Jahr besetzt die Chefredaktion seines Wochenmagazins "Stern" neu. Christian Krug werde nach knapp viereinhalb Jahren die "Stern"-Chefredaktion verlassen, teilte Gruner + Jahr mit. Vom 1. Januar 2019 an werde er Chefredakteur für neue Geschäftsfelder.

"Unter seiner Führung hat der "Stern" journalistisch für Schlagzeilen gesorgt - etwa mit der Berichterstattung über die Anschläge in Paris im Jahr 2015, dem G20-Gipfel in Hamburg im vergangenen Jahr und allem voran dem Interview mit dem damaligen SPD-Chef Sigmar Gabriel, in dem der seinen Verzicht auf die Kanzlerkandidatur erklärte", heißt es in der Pressmitteilung.

Verlagschefin Julia Jäkel erklärte: "Ich danke Christian Krug sehr herzlich für seine hervorragende Arbeit und sein großes Engagement für den 'Stern'. Wir freuen uns nun sehr auf die Zusammenarbeit mit Christian in der neuen Aufgabe."