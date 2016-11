Münchner Kammerspiele Das ist keine Krise

Die Zeitung die "Welt" nennt das, was sich in München derzeit abspielt, einen "Theaterkrach", dpa berichtet von einem "Debakel", die "Süddeutsche Zeitung" behauptet sogar, es handle sich um einen "Skandal". Sieht ganz so aus, als sei Matthias Lilienthal, der seit Sommer 2015 amtierende Theaterchef der Münchner Kammerspiele, mit einer Kampagne von Menschen konfrontiert, die ihn offensichtlich am liebsten aus dem Amt jagen würden.

Aber schlingert das Theater an der Maximilianstraße tatsächlich durch eine künstlerische Krise? Und was hat es für den Zustand des deutschsprachigen Theaters insgesamt zu bedeuten, wenn einige Kritiker und ein Teil des Publikums unzufrieden sind mit der Arbeit in einem der wichtigsten Schauspielhäuser?

Eine völlig neue Ausrichtung

Was ist passiert? Zunächst einmal nur das: Brigitte Hobmeier, eine der Starschauspielerinnen der Kammerspiele und seit 2005 im Ensemble, hat gekündigt. In einigen Münchner Tageszeitungen, allen voran der "Süddeutschen Zeitung", führte das zu einem Aufschrei. Der neue Intendant Matthias Lilienthal, so der Vorwurf, behandle seine altgedienten Schauspieler schlecht, es gebe zu wenig gute Rollen für sie. "Ich hätte gerne mitgemacht", ließ sich Hobmeier zitieren. Zugleich musste Lilienthal eine Produktion absagen, Michel Houellebcqs "Unterwerfung", weil deren Regisseur das Handtuch warf. Die "Süddeutsche" diagnostizierte eine "Krise" der Kammerspiele, andere Zeitungen stimmten ein.

Tatsache ist, dass Lilienthal dem Stadttheater an der Maximilianstraße eine völlig neue Ausrichtung gegeben hat. Unter seinen Vorgängern Dieter Dorn, Frank Baumbauer und Johan Simons galten die Kammerspiele als stolzes Ensembletheater für den gutbürgerlich-liberalen Bildungsbürger. Lilienthal setzt auf Regisseure und Teams aus der freien Szene, auf Performance-Künstler, auf aktuelle Inhalte und Diskussionen, und er hat das genau so angekündigt.

Viele Schauspieler haben das Theater, wie bei Intendantenwechseln üblich, deshalb schon vergangenen Sommer verlassen. Es ehrt Brigitte Hobmeier, dass sie geblieben ist und sich auf das Experiment eingelassen hat - offenbar ist es für sie gescheitert. Inzwischen haben auch zwei weitere Ensemblemitglieder, Katja Bürkle und Anna Drexler, angekündigt, dass sie im Sommer 2017 das Haus verlassen werden.

Solche Spielerabgänge sind bedauerlich, aber durchaus gewöhnlich in der Theaterwelt. Sie stürzen dieses Theater nicht in eine Krise. Lilienthal hat eine eher holprige erste Saison abgeliefert, das ist normal für einen Neustart - auch für das Hamburger Schauspielhaus und das Berliner Gorki Theater, um nur mal zwei erfolgreiche Beispiele für Neustarts aus der jüngeren Zeit zu nennen, lief die erste Saison nicht optimal. Und Lilienthal ist gut in die zweite Saison gestartet, das musste sogar die "Süddeutsche" zugeben: Mit Yael Ronens "Point of No Return" hat er eine hochaktuelle Auseinandersetzung mit dem Amoklauf im Olympiaeinkaufszentrum im Juli auf dem Programm.

Der iranische Regisseur Amir Reza Koohestani hat mit Kamel Daouds Roman "Der Fall Meursault" eine berührende Geschichte über kulturelle und sprachliche Grenzen im postkolonialen Zeitalter auf die Bühne gebracht, über die europäische Unfähigkeit, die Welt mit fremden Augen zu sehen.

Das ist nicht immer "hochkarätige Sprech- und Schauspielkunst", nach der die "Süddeutsche" offenbar solches Heimweh hat, dass sie eine regelrechte Kampagne gegen das neue Leitungsteam der Kammerspiele fährt. Wobei: Wer kann das schon wirklich beurteilen, ob die Schauspielerin Mahin Sadri da nicht ganz große Sprechkunst zeigt - nur eben auf Farsi? Genau um solche Dimensionen der Fremdheit geht es in "Der Fall Meursault". Und das ist, in diesem Konzept, dann eben leider keine Rolle für die Kritikerin Brigitte Hobmeier.

Weniger Perfektion, mehr Tempo

Es ist gut möglich, dass sich in der Sehnsucht mancher Berichterstatter nach dem Theater, wie es früher war, in der Solidarität mit altgedienten Ensembledarstellern, insgeheim die Sehnsucht nach alten Zeiten in ihrem eigenen Job widerspiegelt. Auch wir Kritikerinnen und Kritiker erleben ja den Wandel unseres Berufs, hin zu neuen Formen, die andere Qualitäten verlangen: mehr Performance, auf allen Kanälen, weniger Sprachkunst. Weniger Perfektion, mehr Tempo. Auch unsere Institution, die Zeitung, das Magazin, sind in einem Wandlungsprozess, bei dem schon einige auf der Strecke geblieben sind. Und in dieser Situation soll man dann neue Formen im Theater willkommen heißen? Soll aufgeschlossen sein gegenüber anderen Perspektiven?

Der Streit um die Münchner Kammerspiele jedenfalls wird weitergehen. Auf der Website kündigt man cool eine kleine Theaterproduktion mit der Darstellerin Hobmeier in der "Kammer 3" an, mit der süffisanten Bemerkung: "Auch Brigitte Hobmeier ist mitwirkend." Und im Januar wird der junge Regisseur Christopher Rüping als nächste größere Premiere die Geschichte von "Hamlet" auf die Bühne bringen.

Sie werde erzählt, als "würde sie sich heute ereignen", heißt es im Programm, der Dänenprinz gebe in dieser Version "seinen Eltern und der Gesamtheit der Erwachsenen die Schuld an der Verkommenheit der Welt, die anders nicht mehr zu retten sei als durch vollständige Zerstörung".

Klingt nicht nach einem Friedensangebot für diejenigen, die endlich wieder wortergebenes Literaturtheater in den heiligen Jugendstilhallen an der Maximilianstraße sehen wollen.