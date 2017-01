Wie wir miteinander reden Lauter, blöder, wirkungsvoller

In ungefähr einer Woche wird Donald Trump sein Präsidentenamt antreten. Falls es die Welt noch solange geben wird, bedeutet das vier Jahre lang diesen Mund sehen, und was aus ihm rausfällt und die kleinen Händchen, die Frisur, die dämlich grinsende Präsigattin. Alles zusammen: Die fleischgewordene Manifestation für den Zustand der Welt, den man lieber nicht gesehen hätte. Welcome im Pöbelzeitalter.

Der Chef eines der einflussreichsten Länder der Welt ist gelebte Demokratie - er zeigt, dass man es weit bringen kann, auch wenn man nicht zu diesen von vielen verhassten Intellektuellen gehört.

Apropos - Thailand hat einen neuen König, er liebt bauchfreie Leibchen und hat von seinem Vater 28 Milliarden geerbt. Wo kommt die Kohle her in einem Land, in dem sich die gefühlte Hälfte der Bevölkerung prostituieren muss, um überleben zu können? Warum jubeln Völker gerne Milliardären zu?

Wilhelm Heitmeyer, mein Lieblingssoziologe, veröffentlichte 2001 das Essay "Autoritärer Kapitalismus, Demokratieentleerung und Rechtspopulismus" - schöner Text. Der im All verpuffte wie alle mahnenden, aufklärenden Texte, die alle durch einen Fehler vereint sind: Die meisten verstehen sie nicht. Der Mensch braucht einfache Botschaften, klare Aussagen.

Beeindruckende Zahlen kamen gerade von der Welternährungsorganisation - zusammenfassend gedeutet: Wären Frauen armer Länder (keine Ahnung wie man die jetzt politisch korrekt nennt) gleichberechtigt in Bezug auf Einkommen und Bodenbesitz, gäbe es 150 Mio. weniger Hungerleidende. Verdienten Frauen das Geld, käme es zu 90 Prozent der Familie zu Gute, der Ausbildung und Ernährung der Kinder, was den Zyklus der Armut durchbrechen würde. Würde. Ist aber nicht so. Was Männer mit dem Geld machen, das hauptsächlich Frauen in ländlichen Gebieten erarbeiten, besagt die Statistik nicht.

Je lauter, je blöder, desto wirkungsvoller

Es geht alles weiter wie immer, warum auch nicht. Es hat sich ja bislang schon nicht bewährt. Die Idee, dass Menschen zusammen Lösungen finden könnten, die mit irgendeiner Art von Gleichberechtigung oder Gleichheit zu tun haben, scheint utopisch geworden. Wir brüllen.

Herr Frisur in Nordkorea brüllt was mit Raketen. Warum geht er nicht lieber zum Friseur und räumt in seinem Land ein wenig auf? Warum verdammte Hacke kümmern sich nicht alle um ihr Zeug? Die Zeitungen, oder was von ihnen übrig ist, könnten erbauliche Heitmeyer-Texte veröffentlichen, das Fernsehen Geschichtslektionen und Zukunftsforschung senden, die nicht von Matthias Horx stammt.

Aber sie brüllen lieber. Die Welt scheint ein Ort schreiender Vollidioten geworden. Je lauter, je blöder, desto wirkungsvoller. So weit, so verwirrend bis hierher. Und nun: Was machen wir mit der Erkenntnis, dass die Dummheit scheinbar die Kontrolle über den Planeten gewinnt?

Richtig. Ruhig sein. Eine wunderbare Idee ist, alles, was einem an Schwachsinn so einfällt, aufzuschreiben. Das Geschriebene könnte in den Nachthimmel projiziert werden und dazu wird leise Musik abgespielt. Dergestalt erfreulich gereinigt beginnen die Menschen nicht mehr Bullshit ins Netz zu posten, sondern sie lesen Bücher über den Neoliberalismus, über Revolution und Geschichte, sie hören zarte Musik und erfreuen sich an ihrem kurzen Leben.

Vielleicht ist die Entwicklung der Menschheit abgeschlossen. Wenn das so ist, kann es ja eigentlich auch leise passieren. Aus sich heraustreten, eine Runde über den eigenen Leib drehen, sich albern finden. Mann, das wäre was.