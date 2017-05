Tag der Pressefreiheit "Wir hören nicht auf, bis Deniz rauskommt"

Seit Februar sitzt der "Welt"-Reporter Deniz Yücel in der Türkei im Gefängnis. Ihm wird angebliche "Terrorunterstützung" vorgeworfen. Am heutigen Tag der Pressefreiheit machen Kollegen auf sein Schicksal aufmerksam. Man werde damit nicht aufhören, bis Yücel aus der Haft entlassen werde, sagte der "Welt"-Chefredakteur Ulf Poschardt dem Bayerischen Rundfunk.

Poschardt äußerte sich zudem besorgt wegen der Haftumstände Yücels: "Diese Einzelhaft ist für ihn die Hölle, das ist Folter, das wird ja auch bewusst eingesetzt, um jemanden fertigzumachen, und das nagt natürlich an ihm." Die "Welt" nutze "jeden Draht, jeden Kontakt, den wir haben, aber es ist ein zähes und mühsames Geschäft".

Neben Yücel sitzen 120 weitere Journalisten in der Türkei in Haft, Tausende sind nach der Schließung ihrer Redaktionen durch Regierungsstellen arbeitslos. Die Menschenrechtsorganisation Amnesty International, Reporter ohne Grenzen und weitere Organisationen riefen für Mittwochmittag zu einer Demonstration vor der türkischen Botschaft in Berlin auf. Am späten Nachmittag findet vor dem Brandenburger Tor in Berlin ein Solidaritätskonzert statt.

Entwicklungsminister Müller verwies auf Probleme mit der Pressefreiheit auch in weiteren Ländern. "Journalisten verdienen große Anerkennung für ihre mutigen Einsätze in den Krisenländern dieser Welt", erklärte er in Berlin. Die Bundesregierung bemühe sich, sie im Rahmen der Entwicklungszusammenarbeit zu unterstützen.

Der Geschäftsführer von Reporter ohne Grenzen, Christian Mihr, äußerte allerdings auch Kritik an der Bundesregierung. Erst im Fall Yücels hätten Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) und andere deutsche Politiker den Namen eines verfolgten Journalisten in den Mund genommen. "Das hätte sich Reporter ohne Grenzen auch bei Pressevertretern gewünscht, die nicht die deutsche Staatsangehörigkeit haben", kritisierte Mihr im Sender SWR2.

Die Organisation hatte Ende April eine Rangliste der Pressefreiheit veröffentlicht, bei der die Türkei auf Platz 155 abrutschte. Reporter ohne Grenzen wies darauf hin, dass die Lage für Journalisten und unabhängige Medien weltweit prekärer werde.