"Tatort"-Faktencheck Wie gemein kann Karneval sein?

Von wegen Spaß an der Freud': Die jecken Akteure im Kölner Karnevals-"Tatort" sind kurz vor Beginn der Saison allesamt im Stress. Der karnevalsbegeisterte Familienvater Rainer Pösel (Tristan Seith) drängt seine Kinder zu Hochleistungen auf der Bühne, Tanztrainerin Elke (Katja Heinrich) kennt keine Gnade, der übellaunige Vorstand Günther Kowatsch (Herbert Knaup) regiert seinen Karnevalsverein beinhart und der kleine Mann vermutet überall Intrigen (die Rezension zum Köln-"Tatort" lesen Sie hier). Sogar unter den Kindern herrscht Konkurrenz und Missgunst bis zum Tod, und überhaupt: "Die da oben machen uns den schönen Straßenkarneval kaputt". Rheinischer Frohsinn sieht anders aus - oder?

Met ner Pappnas' jeboren?

Es klingt erstmal verrückt: Weil Vater Pösel so karnevalsversessen ist, ließ er seine Tochter Evelyn am 11. November per Kaiserschnitt entbinden. Doch das ist nicht unrealistisch: Viele Menschen wünschen sich ein besonderes Datum für Geburtstage oder Hochzeiten. In Standesämtern und Krankenhäusern gibt es deshalb jedes Jahr zum 11. November (und anderen Schnapsdaten) etliche Anfragen.

Viele Mediziner unterstützen aus diesem Grund geplante Kaiserschnitte nur ungern, doch in der Uniklinik Köln wurde einmal besonders jecken Eltern ihre Zwillinge am 11. November um 11.11 Uhr entbunden.

Sind die Kölner tatsächlich so verrückt nach Karneval?

In der Familie Pösel wird Karneval das ganze Jahr über gelebt - was in anderen Regionen sonderbar anmuten mag, ist im Rheinland normal. Mutter Pösel war Funkemariechen, der Vater Vorstand im Karnevalsverein, die Tochter tanzt ebenfalls und nun soll der Sohn "in die Bütt", also närrischer Redner auf Karnevalssitzungen werden.

Das ist durchaus denkbar: Mehr als 2,6 Millionen Menschen sind bundesweit Mitglieder in Karnevalsvereinen, die meisten davon im Rheinland. Es gibt Korpsgesellschaften und Veedelsvereine, sie organisieren Umzüge, Kapellen und Straßenkarneval, Kindersitzungen, Damensitzungen oder Sitzungen für LBGT-Menschen - allesamt ehrenamtlich. Und natürlich wird für die Darbietungen auf Sitzungen und Umzügen nicht nur in der Winterzeit geprobt.

Müssen Funkemariechen so hart trainieren?

Der karnevalistische Tanzsport, auch Gardetanz genannt, ist irgendwo zwischen Ballett und Akrobatik anzusiedeln und wird als eigene Sportart betrieben. Es gibt regionale und bundesweite Meisterschaften, die von Dachverbänden wie dem Bund Deutscher Karneval oder dem Deutschen Verband für Garde- und Schautanzsport organisiert werden.

Wie in jedem Leistungssport gilt auch hier: Was spielerisch aussieht, bedeutet hartes Training. In den Monaten Januar und Februar wird den Tänzerinnen einiges abverlangt. Tatsächlich absolvieren die Funkemariechen der großen Vereine in der Karnevalswoche bis zu acht Auftritte täglich, insgesamt kommen sie nicht selten auf 100 Auftritte in einer Saison. Und: Nach Ostern beginnt das Training für die nächste fünfte Jahreszeit.

Der harsche Ton von Trainerin und Mordopfer Elke wirkt im Film aber etwas überzogen, schließlich bekommen die Tänzerinnen und Tänzer für ihre Auftritte auf Karnevalssitzungen keinen Lohn. Die Figur der Trainerin, die im Film acht Tanzgruppen parallel trainiert, scheint an die legendäre Kölner Ballerina und Choreographin Biggi Fahnenschreiber angelehnt zu sein, die "Mutter der Mariechen", die 45 Jahre lang praktisch für alle wichtigen Kölner Tanzgruppen arbeitete.

183 Euro zahlt Kommissar Schenk für ein Prinzessinnenkleid! Realistisch?

Der Karneval ist ein wichtiger Wirtschaftsfaktor im Rheinland, und dazu gehören auch die Kostümierungen. Der Bund Deutscher Karneval hat errechnet, dass in der fünften Jahreszeit bundesweit zwei Milliarden Euro Umsatz erwirtschaftet werden. 3000 Unternehmen mit mehr als 40.000 Mitarbeitern ist die Branche groß.

Boston Consulting hat vor einigen Jahren erhoben, dass die Kölner 165 Millionen Euro in der Gastronomie, 85 Millionen Euro für Kostüme und 75 Millionen Euro für Transport ausgeben. Allein sechs Millionen Euro kosten Orden und Schals. Für den Kölner Rosenmontagszug werden 330 Tonnen Kamelle gebraucht. Manche Gastronomen machen in den fünf Tagen der Karnevalswoche bis zu ein Drittel ihres Jahresumsatzes. Noch Fragen?

Vater Pösel ist wütend auf "Karnevalsbonzen". Gibt es die wirklich?

Umsatz wird im Karneval gemacht, doch die Profiteure sitzen nicht auf dem Festwagen. Wenn eine Karnevalsgesellschaft im Rosenmontagszug mitfahren möchte, muss sie 50.000 Euro kalkulieren: Sie muss einen Festwagen bauen, bis zu 2000 Euro kann die geschneiderte Uniform kosten, hinzu kommt das Wurfmaterial.

Auch die Suche nach "seiner Tollität Prinz Karneval", der im Rosenmontagszug auf dem letzten und prunkvollsten Wagen fährt, fällt den Vereinen zunehmend schwer: Das aufreibende Amt kann in Köln bis zu 100.000 Euro kosten, die der Karnevalsprinz für seinen Traum aus eigener Tasche berappen muss. Es stimmt also, nur Bonzen können Karnevalsprinz werden. Doch Kohle machen sie damit nicht.