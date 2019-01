Fragile Rollenbilder Männlichkeit am Limit

Theoretisch können Männer es derzeit unglaublich einfach haben. Wenn sie sich in einem halben Satz zu Gleichberechtigung äußern, bekommen sie ganze Artikel gewidmet. Männer, die zwei Monate Elternzeit nehmen, werden als tolle, fortschrittliche Väter gefeiert, während Frauen, die ein paar Monate nach der Geburt ihres Kindes wieder arbeiten, in Verdacht geraten, karrieregeile, seelenlose Roboter zu sein.

Der Schauspieler Benedict Cumberbatch forderte vor Kurzem gleiche Bezahlung für seine Kolleginnen. Männer sollten keine Jobs annehmen, bei denen Frauen schlechter bezahlt werden als sie, findet er. Das ist gut und richtig. Verrückt ist, was draus gemacht wird. "Danke, Sherlock!", schrieb die "Barbara" - "Ja, er war schon immer unser Held. Jetzt aber noch ein bisschen mehr." Ja, Wahnsinn. Am besten direkt den Friedensnobelpreis bereithalten.

Männer könnten es einfach haben, aber sie machen es sich häufig sehr schwer. Als vergangene Woche der neue Gillette-Werbespot veröffentlicht wurde, in dem von Männern gefordert wird, coole Vorbilder und angenehme Mitmenschen zu sein, rasteten sehr viele Männer komplett aus angesichts dieser frech überzogenen Fantasien. Unter dem Hashtag #boycottgillette posteten sie Fotos von weggeworfenen Rasierern. Denn mit einer Firma, die sich gegen Belästigung und Gewalt einsetzt, will man natürlich nicht in Verbindung gebracht werden, wenn man Überlegenheit und Aggression immer noch für das Beste im Mann hält.

Über diese Debatte hat Christian Stöcker bereits geschrieben, und er hat Recht mit allem, was er sagt, wenn er erklärt, dass es keinen "Krieg gegen die Männlichkeit" gibt, wie im britischen Fernsehen diskutiert wurde, sondern lediglich einen besonders spektakulären Fall der Verteidigung dessen, was als "toxic masculinity" bezeichnet wird. (Hier auch eine Erklärung von bento.) Recht hat außerdem Linus Volkmann, wenn er schreibt:

"Keine Liebe für Companies, die soziale Bewegungen für ihr Image und ihren Profit auf sich münzen wollen. Aber dennoch Anteilnahme. Auf so einem breiten Level [...] toxische Maskulinität nicht nur sichtbar zu machen, sondern auch noch komplett gegen sich aufzubringen, das beweist entweder Mut - oder eine völlige Fehleinschätzung der eigenen Kundschaft."

Unterdessen hat "Edition F" herausgekramt, wie die Gillette-Werbespots vor ein paar Jahren noch aussahen. Ende der Achtziger hieß es dort noch ganz unsubtil:

"Du siehst gut aus, man sieht's dir an, du hast es weit gebracht... in vielen Gesichtern kannst du es sehen, wir geben dir alles, um deinen Mann zu stehen, du bist ganz vorn, du bist der Champion!"

Das waren noch Zeiten voller Poesie.

Aber das Männlichkeitsideal, gegen das Gillette sich heute wendet - eines, das durch Grapschen, Prügeln, Mobben am Laufen gehalten wird -, ist nicht nur giftig und gefährlich ohne Ende, es ist auch sehr, sehr zerbrechlich.

Klassische Männlichkeit ist ein so fragiles Gut, dass sie überall gestützt werden muss, wo sie nur minimal gefährdet erscheint. Wenn Männern Pflegeprodukte angeboten werden, dann kommt das selten ohne ein Marketing aus, das kurz vor Kriegsrhetorik angesiedelt ist: Ready, Active, Strong, Power, Xtreme, Energy, so sind Duschgele und Cremes beschriftet für Männer, die es wagen, sich nicht allein mit Benzin und WD-40 zu waschen. Oder, wie Paula Irmschler mal geschrieben hat:

"Die Badezusätze und Duschgele für Frauen sind dem Namen nach immer so 'Hey, lehn dich zurück, entspann dich, zieh die Schuhe aus, geh nicht raus, leg dich nieder, sei schön, halt die Fresse', die für Männer sollen ihn immer vorbereiten für die Schlacht, sie geben ihm keine Zeit, sondern immer einen 'Kick', immer bereit, hinfort mit dir, SPARTA!"

Und hiermit auch ein herzliches Danke an den Instagramnutzer, der mich darauf hinwies, dass Slipeinlagen der Marke Tena für Männer "Protective Shield" heißen. Auf in die Schlacht, ohne Nachtröpfeln!

Exot Hausmann und Vater

Dieses immer noch aktuelle Bild von Männlichkeit führt allerdings auch dazu, dass Männer in Bereichen, in denen es nicht ums Kämpfen und Starksein geht, häufig als quasi lebensunfähige Loser dargestellt werden. RTL zeigt zurzeit eine Doku mit dem Titel "Mensch Papa! Väter allein zu Haus", darin bleiben Väter allein mit Kind und Haushalt, ein völlig neues experimentelles Avantgardekonzept. Gänsehaut-Feeling garantiert!

Und als Wolfgang Schäuble anlässlich der Feier zum Frauenwahlrecht erklärte, Kindererziehung, Hausarbeit und Pflege müssen gerecht verteilt werden, konnte die "Bild"-Zeitung das nur so verstehen, dass Männer nun häufiger im Haushalt - Achtung - "helfen" sollen. Nein, sie sollen einfach nur wie erwachsene Menschen einen Teil der Aufgaben übernehmen, die man hat, wenn man irgendwo wohnt oder sich vermehrt hat.

Überall, wo es um Einschränkungen vermeintlich besonders männlicher Tätigkeiten geht, egal ob Fleischessen, Böllern oder schnelles Autofahren, stehen jedes Mal Bataillone von Politikern oder Journalisten bereit, die erklären, dass hier eine vermeintlich gottgegebene menschliche Freiheit mit völlig unvernünftigen, lustfeindlichen Beweggründen wegkastriert werden soll.

Beispiel Tempolimit

Beispiel Tempolimit: Menschen mit viel Expertise haben sich zusammengesetzt und vorgeschlagen, ein generelles Tempolimit auf deutschen Autobahnen einzuführen. Eine Maßnahme, die gut fürs Klima wäre, gut für den Verkehr, und nicht zuletzt gut gegen Unfälle. Verkehrsminister Andreas Scheuer schaffte es dennoch zu behaupten, solche Vorschläge seien "gegen jeden Menschenverstand".

"Forderungen, die Zorn, Verärgerung, Belastungen auslösen oder unseren Wohlstand gefährden, werden nicht Realität und lehne ich ab", erklärte er.

Okay, Unfalltote lösen auch Zorn, Verärgerung und Belastung aus, aber who cares?

Im Dezember twitterte eine Frau, die offenbar im Rettungsdienst arbeitete, als Reaktion auf einen Artikel von "Welt"-Chefredakteur Ulf Poschardt, über mehrere Einsätze bei von Rasern verursachten Unfällen. Erinnerungen dieser Art: "Ich war die kleinste und passte ins Wrack hinein, sein Kopf war abgeschnitten, in der Hand noch sein Telefon, seine Frau schrie noch immer seinen Namen." Ulf Poschardt twitterte am selben Tag : "Wenn der Unfall als Argument genutzt wird, kann man die Zivilisation einrollen und/oder sein Leben in einem veganem Safe geniessen", und bekräftigte nochmal im Deutschlandfunk-Kultur-Interview, dass ihm seine persönliche Freiheit wichtiger ist als die Sicherheit anderer Menschen. "Aber wenn wir es damit schaffen würden, auch nur einen schweren Verkehrsunfall mit Toten weniger zu haben im Jahr, dann wäre das doch schon ein Wert, oder?", fragte der Moderator. Poschardt: "Nö, das ist ne sehr verkürzte, sentimentale Diskussion." Und sentimental geht natürlich gar nicht.

Was bleibt den Männern?

Man könnte zwar behaupten, das habe mit Männlichkeit alles überhaupt nichts zu tun. Aber nur, wenn auf einander Acht zu geben und Sentimentalität nicht immer noch weiblich besetzte Eigenschaften wären. Wenn traditionell weiblich oder männlich konnotierte Tätigkeiten gleichwertig wären. Wenn Männlichkeit nicht mehr in latenter Kampfbereitschaft und Ablehnung von Weiblichkeit bestehen würde.

"Klar, Jungs und Männer werden in den nächsten Generationen die Mehrarbeit leisten müssen, ihre Rolle zu reflektieren, um die seit Langem bestehenden Ungerechtigkeiten nicht weiter auszunutzen, sondern abzubauen", schrieb neulich der Psychiater Jan Kalbitzer auf "Welt Online".

So weit korrekt. Die Überschrift dazu: "Jungs drohen zu den neuen Mädchen zu werden". Ja, was könnte gruseliger sein? Wenn Männlichkeit nicht mehr Überlegenheit und Stärke bedeutet, was bleibt von ihr?

Männer müssen sehr strikte Regeln einhalten, wenn sie das alte Bild von Männlichkeit am Leben halten wollen. Sie sollen einander in der Öffentlichkeit nicht anders anfassen als durch festen Händedruck oder Faustschlag, sonst sind sie schwul, sie sollen im Sommer keine kurzen Hosen tragen, sonst sieht man, dass sie Menschen sind.

"Wie viele Auswüchse toxischer Männlichkeit könnten beseitigt werden, wenn sich frustrierte Typen einfach mal gegenseitig in den Arm nehmen könnten, anstatt anonym im Internet Frauen zu belästigen?", hat Alena Schröder mal im "SZ Magazin" gefragt.

Es sind nicht alle Männer Teil des Problems, aber alle können Teil der Lösung sein.