Apokalyptische Video-Installation Dämonen, die in uns wohnen

Die Dämonen, die den Menschen beschwören, wirken so harmlos. Mit großen Kulleraugen und sanfter Stimme reden sie auf ihn ein. Doch der Mensch, der die Natur und damit seine Lebensgrundlage langsam zerstört, ist zunehmend überfordert. Trägt der Einzelne überhaupt noch Verantwortung? Kann er angesichts des übermächtigen Systems noch etwas ändern?

Es sind bedrückende Fragen, die die polnische Videokünstlerin Agnieszka Polska in ihrer großen Videoinstallation "The Demon's Brain" in der großen Halle des Hamburger Bahnhof in Berlin stellt. Und die in Lubin geborene Schülerin von Hito Steyerl hat sie eindringlich inszeniert:

Die Halle ist verdunkelt, auf vier Leinwänden laufen simultan Videosequenzen, der Betrachter nimmt dazu auf Schaumstoffmatratzen auf dem Boden Platz - und wird dort ganz klein angesichts der bedrohlichen Themen in Endlosschleife.

"The Demon's Brain" ist eine Kombination aus Realfilmen und Animationen. Polska scheut dabei nicht den Kitsch: Blumen und niedliche Tiergesichter erinnern an die Schutzbedürftigkeit der Natur. Die vier Filme eint ein historischer Kern, in dem es um den Salzabbau im mittelalterlichen Königreich Polen geht. Agnieszka Polska fand Briefe, die zwischen 1434 und 1459 in lateinischer Sprache an den Besitzer einer Salzmine geschrieben wurden und dort frühkapitalistische Systeme dokumentieren - inklusive der Ausbeutung von Mensch und Umwelt.

Die Übel des Kapitalismus

Im Hamburger Bahnhof zu sehen ist die fiktive Geschichte eines mittelalterlichen Boten, der diese Briefe an den Unternehmer überbringen soll. Man sieht den jungen Mann auf einem Schimmel durch abgeholzte Wälder reiten. Doch der Bote erreicht sein Ziel nicht, sein Pferd stirbt und er bleibt in einer apokalyptischen Landschaft zurück. Ein tierhafter Dämon taucht auf, der aus dem Dunkel zu ihm spricht: "Man nennt mich einen Dämon, da ich als Hintergrundprozess ablaufe und nicht vom Nutzer gesteuert werde. Ich beeinflusse die natürliche Ordnung der Dinge ohne besondere Zuneigung zum Guten oder Bösen."

Diese Erscheinung beschreibt dem Boten eine Zukunft, die an unsere heutige Welt erinnert. Sie ist von gierigem Wirtschaftswachstum, Ökokatastrophen und Elend geprägt: "Das Fieber nimmt sich Wälder, Länder, Sterne. Die Luft verbrennt Gesichter, Blätter, Schnauzen; die Liebe verbrennt Herzen, Muskeln verbrennen Kohle, Schweiß riecht nach Öl."

Umweltzerstörung und Klimawandel, Überschuldung, Datenökonomie und künstliche Agnieszka Polska beschreibt die drängenden Themen unserer Zeit. Statt Salz in Polen wird heute Coltan in Afrika abgebaut, Data-Mining betrieben oder Bitcoins geschürft - die Ausbeutung durch einige wenige Gewinner bleibt bestehen. Polska appelliert an den Einzelnen, Verantwortung zu übernehmen. "Es ist nicht zu spät", fordert der Dämon den Boten auf. Die Entscheidung, die der Bote trifft, bleibt offen - man sieht ihn weinen und zögern, er ist angesichts der komplexen Abläufe und Dimensionen überfordert.

Polskas Aufruf zur Verantwortung des Einzelnen ist eindringlich. Doch sie schafft es dank poetischer Bildsprache und Humor, ihre Nachricht zu überbringen, ohne dass ihr Pferd dabei stirbt - ihre digitalen Arrangements nehmen den Besucher für sie ein, berühren sein Herz. Für diese schmerzhafte Poesie in ihren Arbeiten erhielt sie den Preis der Nationalgalerie, der statt eines Geldprämie die Zusage für eine Einzelausstellung im Hamburger Bahnhof vergibt. Der Preis gilt als Sprungbrett für die ganz große Bühne: Ihre Vorgängerin Anne Imhof inszenierte vor zwei Jahren die dreiteilige Oper "Angst", bespielte dann 2017 den deutschen Pavillon auf der Biennale in Venedig und erhielt dafür den Goldenen Löwen.

Ähnlich wie Anne Imhof fängt Agnieszka Polska Gefühle ihrer Generation ein und drückt sie in Bildern aus. Nur die Überforderung des Einzelnen mit der Gegenwart festzuhalten wäre allerdings eine recht banale Aussage - Polska setzt deshalb die Gegenwart in zeitliche Relation: Den historischen Briefen stellt sie in der Ausstellung aktuelle Texte über künstliche Intelligenz, Mangelgesellschaft und die drohende Klimakatastrophe gegenüber. Der einzelne Betrachter könnte sich damit selbst als Teil einer zeitlichen Entwicklung begreifen - und vielleicht, so mag die Künstlerin es hoffen, seinen eigenen Handlungsspielraum erkennen.

Ausstellung: Agnieszka Polska: The Demon's Brain , Hamburger Bahnhof, Museum für Gegenwart Berlin, bis 3. März 2019