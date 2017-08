Legendäres Stadtmagazin New Yorks "Village Voice" erscheint nur noch online

Jahrzehntelang war sie das zentrale Veranstaltungsmedium von New York. Konzerte, Filme, Ausstellungen - wer wissen wollte, was in der Stadt vor sich ging, besorgte sich die "Village Voice". Meinungsstarke und mit Spezialwissen ausgestattete Autoren sorgten einmal pro Woche dafür, dass das großformatige und seitenstarke Blatt auch über die Stadt hinaus Debatten anzetteln konnte.

Nun soll es die "Village Voice" nicht mehr auf Papier geben. Wie Besitzer Peter Barbey ankündigte, wird das Magazin eingestellt. Barbey versicherte aber, dass die Website in Betrieb bleiben und dort weiter Artikel und Besprechungen erscheinen werden.

Die "Village Voice" erschien zum ersten Mal im Jahr 1955, zu ihren Gründern zählt der Schriftsteller Norman Mailer. Zu Hochzeiten betrug die Auflage 250.000 Exemplare, das Magazin lag frei aus und finanzierte sich über Werbung. Insgesamt drei Pulitzer-Preise gingen an "Village Voice"-Mitarbeiter.