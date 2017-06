Theater-Studie Kaum Hauptrollen für Schwarze und Frauen

Das Broadway-Musical "Hamilton" ist Ausnahme und Kritik der Verhältnisse zugleich: In dem Stück, das mit zahlreichen Preisen ausgezeichnet wurde, spielen überwiegend Schwarze und Latinos die ganz großen Charaktere der US-Geschichte, etwa George Washington und Thomas Jefferson.

Tatsächlich werden Angehörige von Minderheiten in der US-Theaterbranche seltener in Hauptrollen besetzt als ihre weißen Kollegen - und verdienen auch weniger. Das ist ein Ergebnis einer Studie der Theater-Gewerkschaft "Actors' Equity", der Verträge und Verdienste von 51.000 Mitgliedern zugrunde lagen. Untersucht wurden Besetzungen und Mitarbeiter von Stücken, die in den Spielzeiten zwischen 2013 und 2015 anliefen.

Am Broadway und bei Broadway-Produktionen, die durch das Land touren - und wo die Verdienstmöglichkeiten für Theaterschauspieler am besten sind - wurden demnach nur elf Prozent der Hauptrollen mit schwarzen Darstellern besetzt. Bei den Off-Broadway-Produktionen waren sie in 14 Prozent der Hauptrollen zu sehen. Auch die sogenannten Stage Managers, die den Regisseuren assistieren und die Stücke nach der Premiere weiter betreuen, sind fast immer weiß: Nur sechs der 137 Stellen, die am Broadway ausgeschrieben wurden, wurden in den ausgewerteten Jahren mit Schwarzen besetzt.

"Wie lange wird das Theater dann noch relevant bleiben?"

Die Studie untersucht ebenfalls das Verhältnis zwischen männlichen und weiblichen Besetzungen: Auf Broadway-Ebene spielten Frauen 35 Prozent der Hauptrollen, in Musicals waren es 42 Prozent. 37 Prozent der Stage-Manager-Jobs übernahmen Frauen. Auch hier lag die Quote in den weniger prestigeträchtigen und schlechter bezahlten Off-Broadway-Produktionen höher: 40 Prozent der Theaterhauptrollen wurden mit Frauen besetzt, bei den Musicals waren es 47 Prozent. 65 Prozent der Stage-Manager-Jobs wurden mit Frauen besetzt.

Mary McColl, Geschäftsführerin von "Equity", sagte zu der Studie: "Viele Stücke aus dem Theaterkanon sehen Hauptrollen eher für Männer vor - wir alle müssen uns hinsetzen und überlegen, wie wir dieses Problem angehen wollen." Und weiter: "Wenn sich People of Color nicht auf der Bühne repräsentiert sehen - wie lange wird das Theater dann noch relevant bleiben?"

In den vergangenen Jahren war immer wieder vielfach kritisiert worden, dass die US-Unterhaltungsindustrie nicht die reale demographische Zusammensetzung der USA spiegelt: Studien wiesen etwa auch nach, dass in Hollywoodfilmen nur wenige Sprechrollen mit Frauen besetzt werden.