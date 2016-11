Polnischer Theatermacher "Menschen reagieren mit Konformismus"

Zur Person imago Przemyslaw Wojcieszek, 42, ist polnischer Drehbuchautor und Theaterregisseur. Wojcieszeks Filme "Louder than Bombs" und "Made in Poland" wurden zur Stimme der Generation der 30-Jährigen. In seinen über 20 Film- und Theaterwerken zeigt sich Wojcieszek radikal und kompromisslos, seine jüngsten Werke finanzierte er privat, um unabhängig zu bleiben. Er erhielt mehrere polnische und internationale Preise, zwei seiner Filme wurden auf der Berlinale gezeigt.

SPIEGEL ONLINE: Nach vielen Jahren mit filmischen Arbeiten sind Sie nun zum Theater zurückgekehrt. Warum?

Wojcieszek: Ausschlaggebend war für mich der politische Wechsel in Polen. Das, was in Polen vor sich geht, scheint mir Teil des allgemeinen Trends in Europa, einer Destruktion der Demokratie. In dieser Situation ist das Theater ein Instrument. Es stellt den Kontakt mit dem Zuschauer her und gibt ihm zu denken.

SPIEGEL ONLINE: Ihre Rückkehr ans Theater wurde zu einem starken Statement. Worum ging es in der ersten Inszenierung?

Wojcieszek: In "Nationalhymne", meinem letzten Stück, das in Legnica inszeniert wurde, ging es um einen einstigen Oppositionellen, um den zwei konträre politische Kräfte wetteifern - die PiS ("Recht und Gerechtigkeit") und die extreme Linke. Jede Seite will seine Legende für eigene Zwecke nutzen.

SPIEGEL ONLINE: In einer Szene lassen Sie den aktuellen Verteidigungsminister Antoni Macierewicz auf der Bühne masturbieren - eine drastische Maßnahme, oder?

Wojcieszek: Es ist eines der stärksten Momente der Aufführung und ich bin richtig stolz darauf. Dieser Mann beutet seit fast sechs Jahren schamlos die Katastrophe bei Smolensk aus. Es ist brutale Metapher, dass er durch das Manipulieren dieser Tragödie sexuelle Befriedigung erreicht. Ich glaube aber nicht, dass ich Macierewicz zugesetzt habe.

SPIEGEL ONLINE: In Ihrem neuen Stück "Polnisches Blut" erzählen Sie die Geschichte von zwei jungen politisch konträren Paaren - von der Rechten und der Linken, beide extrem überzeugt von ihrer Wahrheit.

Wojcieszek: Auch dieses Stück hat eine starke politische Aussage. Oft überschreitet es die Grenze des guten Geschmacks. Das Theater soll provokativ sein, es soll schockieren und zum Nachdenken zwingen. "Polnisches Blut" ist ein Versuch, die Stimmungen der jungen Intelligenz angesichts der langsamen Demontage der Demokratie durch die regierenden Populisten zu beschreiben. Das muss drastisch inszeniert werden - denn die Mehrheit der Gesellschaft kümmert es nach wie vor nicht, dass das dreigeteilte Machtsystem in Polen gerade zerschlagen wird.

SPIEGEL ONLINE: Die Inszenierung wurde in dem unabhängigen Theater TrzyRzecze produziert, nur einen Kilometer vom Privathaus des PiS-Chefs Jaroslaw Kaczynski entfernt.

Wojcieszek: Das war ein Zufall, denn Bühnen, die meinen Text akzeptieren, muss ich lange suchen. Dieses Theater gehört zu den Ausnahmen in Warschau - es hat sich als einziges einverstanden erklärt, mein Stück zu zeigen. Alle anderen Bühnen lehnten es aus Angst vor Konsequenzen ab.

SPIEGEL ONLINE: Auf der Website des Theaters kann man lesen: "Auch wir haben Angst. Es ist uns bewusst, dass wir in dem Kräftespiel mit der Macht keine großen Chancen haben. Es gibt viele Möglichkeiten, ein unabhängiges Theater schließen zu lassen. Aber wir sind der Meinung, dass es die Aufgabe der Kultur ist, die Wirklichkeit zu kommentieren, und über gesellschaftsrelevante Themen zu reden." Das ist mutig.

Wojcieszek: Ich glaube, dass sich das Theater in Polen neu definieren muss. Die Zuschauer brauchen den Diskurs, die Integration, die Gemeinschaft, die das Theater bietet. Ich denke in Zukunft werden solche Inszenierungen noch mehr gebraucht, andernfalls finden die Leute keine Integrationsorte. Politisches Theater ist ein super Instrument gesellschaftlicher Analyse oder Kommentars. Ich habe das Stück wirklich nur in der Hoffnung gemacht, dass die Leute kommen - ich und die Schauspieler arbeiten ganz umsonst.

SPIEGEL ONLINE: Wie reagiert die Film- und Theaterszene darauf?

Wojcieszek: Es gibt nicht viel Solidarität in der Szene. Neulich bin ich auf einem Festival für Filmdebütanten angeeckt, weil ich davon erzählt habe, wie ein mit meinem privaten Geld einen Film über Rassismus und Nationalismus in den Köpfen der jungen Polen gedreht habe. Die jungen Filmemacher fühlten sich angegriffen, weil sie Filme drehen, die eine Förderung bekommen können. Sie legen sichere Projekte vor, weil sie Familie, Firmen und andere Verpflichtungen haben. Jeder muss von irgendwas leben können.

SPIEGEL ONLINE: Also Konformismus?

Wojcieszek: Die Schuld liegt auch bei den Künstlern. Wir haben uns daran gewöhnt, vom Staat gefördert werden, an das ganze System der Stipendien. Wir Künstler haben keine Schutzmechanismen ausgearbeitet, um vom System weniger abhängig zu sein. Das System ist so lange super, wie lang an seiner Spitze aufgeklärte, offene Menschen stehen, die dich bei den wertvollen, interessanten Projekten unterstützen. Aber wenn das System nun von Patrioten geleitet wird, die nur absurde und beschämende Projekte fördern, dann sitzen alle still, weil sie Angst haben, Flagge zu zeigen. Dann fliegt man raus und kriegt nichts mehr.

SPIEGEL ONLINE: Wie finden Sie die Schauspieler für Ihre Projekte?

Wojcieszek: Bei "Polnisches Blut" war es schwierig, weil der Text so scharf ist, teilweise sehr ordinär. Aber es hat geklappt. Ich habe fünf junge Menschen gecastet, zwischen 21 und 26. Studenten und Absolventen der Schauspielschule - furchtlos und unerschrocken.

SPIEGEL ONLINE: Und wie geht es weiter?

Wojcieszek: Ich habe eine Idee für einen Film. Es soll ein Versuch einer Verhaltensanalyse in der Kunstszene sein - in Bezug darauf, was jetzt in Polen passierte. Weil ich meine, dass die meisten Reaktionen doch Angst und Konformismus sind. Früher hatten Leute Angst, ins Gefängnis gehen zu müssen, heute haben sie Angst, eine Urlaubsreise nach Spanien nicht machen zu können. Aber wir sind alle ein bisschen dafür verantwortlich und stecken alle ein bisschen auch drin. Deshalb denke ich, man soll darüber sprechen, wie wenig es bedarf, damit Menschen sich verkaufen. Zuerst aber muss ich meinen jüngsten Film "Knives Out" rausbringen. Es dauert, weil ich Marketing und Verleih privat finanziere. Der Film wird jetzt im Berliner Club der Polnischen Versager gezeigt.