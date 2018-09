Salesforce-Gründer kauft Magazin Deine "Time" ist gekommen

Erneuter Besitzerwechsel beim renommierten "Time Magazine": Nachdem der Medienkonzern Meredith erst vor knapp einem Jahr die US-Zeitschrift übernommen hatte, übergibt er die Zeitschrift jetzt für 190 Millionen Dollar, umgerechnet etwa 163 Millionen Euro, an Marc Benioff, Mitbegründer des US-Softwareherstellers Salesforce, und dessen Frau Lynne Benioff.

In einem Interview sagte Benioff, er und seine Frau investierten in ein Unternehmen mit einem unglaublichen Einfluss in der Welt, das noch dazu ein außergewöhnlich stabiles Unternehmen sei. "Genau danach suchen wir, wenn wir als Familie investieren", sagte er.

Es ist bereits das dritte traditionelle Blatt, das damit in die Hände von Wirtschaftsgrößen wandert. Vor fünf Jahren gab die " New York Times" bekannt, den "Boston Globe" an den Besitzer eines Baseballteams zu verkaufen, und kurz darauf folgte der aufsehenerregende Verkauf der "Washington Post" an Amazon-Gründer Jeff Bezos.

Benioffs wollen keinen journalistischen Einfluss nehmen

Ähnlich wie Bezos kündigen die Benioffs an, keinen Einfluss auf das Tagesgeschäft oder journalistische Entscheidungen zu nehmen. Meredith ("People", "InStyle") hatte erst zu Jahresbeginn den fast drei Milliarden Dollar schweren Kauf des Time-Medienhauses über die Bühne gebracht, das neben dem gleichnamigen Magazin für "Sports Illustrated" und "Fortune" bekannt ist.

Auch die Titel "Sports Illustrated, "Fortune" und "Money" will der Konzern aus Iowa nun losschlagen. Die Einnahmen will Meredith nutzen, um seine Schulden abzuzahlen.

Salesforce ist auf Firmensoftware in der Cloud spezialisiert - und konkurriert mit dem deutschen SAP-Konzern. Benioff ist einer von vier Salesforce-Gründern. Sein Nettovermögen liegt bei geschätzten 6,5 Milliarden Dollar.