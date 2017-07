Theaterstück Tony Kushner schreibt über "borderline-gestörten" Trump

Tony Kushner, 61, schreibt meistens über historische Stoffe und wurde dafür schon vielfach ausgezeichnet. Bei Golden-Globe- und Oscar-Verleihungen waren seine Drehbücher für die Steven-Spielberg-Filme "München" und "Lincoln" in der engeren Auswahl. Noch berühmter ist er aber hingegen als Dramatiker. Für sein zweiteiliges Drama "Angels in America" wurde er gleich zweimal mit dem Tony Award für das beste Theaterstück belohnt. Es spielt im New York der Reagan-Ära, das geprägt wurde durch die Aids-Krise.

Insofern darf man gespannt sein, welchen Umgang Tony Kushner mit dem Aufstieg des New Yorker Immobilienunternehmers Donald Trump zum US-Präsidenten findet. Denn genau der ist das Thema des neuesten Stück, an dem Kushner gerade die Arbeit begonnen hat, wie er dem US-Internetmagazin "Daily Beast" sagte. Das Stück werde zwei Jahre vor Trumps Wahl zum Präsidenten spielen, so Kushner.

Der Dramatiker will Trump als "direkte Figur, ganz und gar nicht verblümt oder symbolisch" zeigen. Dabei sei Trump die Sorte Person, die er als Autor sonst meide, so Kushner, "denn ich denke, er ist borderline-gestört." Inkohärenz eigne sich zwar grundsätzlich gut für Dramen, aber Trump sei wirklich langweilig: "Es ist erschreckend, weil er all diese Macht hat, ohne die mentale Ausstattung, die er dafür bräuchte. Ich halte ihnen für ernsthaft geisteskrank und dass er im Weißen Haus sitzt, ist beängstigend."

Tony Kushner erwartet von Donald Trump keinerlei menschliche Tiefe, denn "man kenne ihn seit Jahren und er habe keinerlei Zeichen davon gezeigt: "Er läuft einfach herum in seinem düsteren kleinen Schacht und sagt immer die selben Dinge, wieder und wieder." Für das "Hauptproblem" hält der Dramatiker, "wie unser Land die Macht diesem Irren geben konnte. Wie ein Land politischen Selbstmord begeht - und ich halte die Analogien zu Hitler in dieser Hinsicht nicht für unangebracht."

Grenze zwischen Fantasie und Realität aus dem Blick verloren

In Kushners Erfolgsstück "Angels in America" spielt der frühere Trump-Anwalt Roy Cohn eine wichtige Rolle. Der Chefberater des Kommunistenjägers Joseph McCarthy starb 1986 an den Folgen einer Aids-Erkrankung, die er aber öffentlich als Leberkrebs ausgab. Von Cohn habe Trump gelernt, dass jede Werbung gute Werbung ist, so Kushner. Doch bei Cohn habe er nie den Eindruck gehabt, dass dieser aus dem Blick verloren habe, wo die Grenze zwischen Fantasie und Realität verlaufe - anders als Trump.

Das Stück werde aber wohl nicht vor dem Ende von Donald Trumps erster Amtszeit vollendet sein, so Kushner: "Ich bin ein langsamer Schreiber." Anders verhält es sich mit Michael Moore, dessen Trump-Abrechnung "The Terms of My Surrender" noch im Sommer am Broadway eröffnet. Großen Ärger handelten sich die Macher des New Yorker Public Theaters ein mit ihrer Inszenierung von Shakespeares "Julius Caesar", die sich als Parabel auf Trump lesen lies - woraufhin die Sponsoren Delta Air Lines und Bank of America ihre Unterstützung zurückzogen.

Tony Kushners "Angels in America. A Gay Fantasia on National Themes" läuft derzeit sehr erfolgreich im National Theatre in London, mit Andrew Garfield in der Hauptrolle. Der Schauspieler sorgte kürzlich mit unsensiblen Aussagen zu Homosexualität für Aufsehen, die ihm Stückautor Kushner aber nicht übel nimmt. Er lobte im "Daily Beats"-Interview Garfield als Schauspieler, der sich sehr in seine Rolle als schwuler Mann hineinvertieft habe. "Er hat 'Angels in America' nicht geschrieben. Das war ich. Und ich bin ein schwuler Mann. Andrew ist Schauspieler und hetero und hat jedes Recht, meine Geschichten zu erzählen."

Auch deutsche Zuschauer können an der Londoner Inszenierung teilhaben: In einigen Kinos wird die Aufführung live übertragen. Hier die teilnehmenden Kinos.