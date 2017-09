Prozess gegen "Cumhuriyet" "Die Regierung will die Gesellschaft einschüchtern"

Der Prozess gegen die Mitarbeiter der türkischen Tageszeitung "Cumhuriyet" ist nicht irgendein Verfahren. Es ist ein Schauprozess gegen eine der wenigen verbliebenen unabhängigen Zeitungen in der Türkei.

Die "Cumhuriyet" (Deutsch: Republik) hatte sich in den vergangenen Jahren immer wieder mit der Regierung unter Präsident Recep Tayyip Erdogan angelegt. Ihr ehemaliger Chefredakteur, Can Dündar, saß ein Jahr lang im Gefängnis, nachdem er im Frühsommer 2015 über mutmaßliche Waffenlieferungen des türkischen Geheimdiensts an Extremisten in Syrien berichtet hatte. Er lebt inzwischen im Exil in Berlin.

Im vergangenen Oktober nahm die Polizei elf weitere Mitarbeiter der Zeitung fest, darunter Dündars Nachfolger Murat Sabuncu, Kolumnist Kardi Kürsel und Karikaturist Musa Kart. Die Behörden werfen ihnen Terrorpropaganda vor. Die Beschuldigten saßen neun Monate in Untersuchungshaft im Hochsicherheitsgefängnis in Silivri, nahe Istanbul, wo auch der deutsche Journalist Deniz Yücel gefangen gehalten wird. Im Juli begann in Istanbul der Prozess gegen sie. Kart und sechs Kollegen kamen vorübergehend frei, vier "Cumhuriyet"- Mitarbeiter befinden sich nach wie vor in Haft.

Am 11. September wird der Prozess fortgesetzt. Die Behörden haben dafür den Ort verlegt. Das Verfahren wird nicht mehr, wie im Juli, im Gerichtspalast Caglayan in Istanbul durchgeführt, sondern direkt im Hochsicherheitstrakt in Silivri. "Cumhuriyet"-Karikaturist Musa Kart ist trotzdem zuversichtlich, dass seine Kollegen freikommen.

SPIEGEL ONLINE: Herr Kart, wie geht es Ihnen?

Kart: Es geht mir gut. Ich bin wieder mit meiner Familie zusammen, mit meinen Freunden. Aber unser Glück wird erst dann vollständig sein, wenn unsere Freunde, die noch immer im Gefängnis sind, frei kommen.

SPIEGEL ONLINE: Sie saßen neun Monate lang im Hochsicherheitsgefängnis in Silivri in Haft. Wie waren die Bedingungen dort?

Kart: Wir lebten in Silivri in vollständiger Isolation. Ich durfte meine Frau jede Woche nur für eine Stunde sprechen. Ich durfte nicht zeichnen. Ich durfte noch nicht einmal einen Stift anfassen. Die Wärter haben den Hof mit Stacheldraht abgedeckt, so dass wir Häftlinge den Himmel nicht sehen konnten.

ZUR PERSON Musa Kart, geboren 1954, gilt als einer der besten Karikaturisten der Türkei. Er zeichnet seit mehr als drei Jahrzehnten für türkische Tageszeitungen und Magazine, seit 1994 vor allem für "Cumhuriyet". Er wurde für seine Arbeit mehrfach ausgezeichnet, unter anderem mit dem Pressefreiheits-Preis der Türkischen Journalistenvereinigung.

SPIEGEL ONLINE: Was genau wirft Ihnen der türkische Staat vor?

Kart: Wir haben unser Leben lang nichts anderes gemacht als Journalismus. Der Staat aber behauptet, wir hätten Terroristen unterstützt. In einem Rechtsstaat werden Menschen vor Gericht gestellt, und falls sie schuldig sind, werden sie bestraft. Bei uns ist es umgekehrt: Wir wurden bestraft, nun stehen wir vor Gericht.

SPIEGEL ONLINE: Ende Juli hat ein Istanbuler Gericht Sie und sechs Kollegen aus der Untersuchungshaft entlassen. Vier "Cumhuriyet"-Kollegen werden nach wie vor gefangen gehalten. Warum?

Kart: Wir wurden aus politischen Gründen verhaftet. Die Regierung will die Opposition und die Gesellschaft einschüchtern. Doch der Widerstand gegen unsere Festnahme war in der Türkei vom ersten Tag an sehr groß. Auch aus dem Ausland haben wir viel Solidarität erfahren. Das hat die Regierung dazu gezwungen, Zugeständnisse zu machen.

SPIEGEL ONLINE: Sie haben unmittelbar nach der Entlassung aus der Haft wieder begonnen zu zeichnen. Haben Sie keine Angst vor weiteren Repressionen?

Kart: Zeichnen ist nun einmal mein Beruf. Ich zeichne seit 35 Jahren politische Karikaturen. Aber ja, der Prozess hat mein Vertrauen in unsere Justiz tief erschüttert.

SPIEGEL ONLINE: Ist es in der Türkei heute noch möglich, unabhängigen Journalismus zu leisten?

Kart: Es ist schwierig. Doch es gibt nach wie vor Zeitungen wie "Cumhuriyet", die dem Druck standhalten.

SPIEGEL ONLINE: Bundeskanzlerin Angela Merkel will sich für einen Abbruch der EU-Beitrittsgespräche mit der Türkei einsetzen. Ist das eine gute Idee?

Kart: Ich will, dass mein Land, das ich sehr liebe, demokratischen Normen gehorcht. Und ich glaube, dass wir das nur durch eine enge, egalitäre Beziehung zum Westen erreichen. Eine Mehrheit der Menschen in der Türkei sieht das ganz genau so.

SPIEGEL ONLINE: Haben Sie noch Hoffnung für die Demokratie in der Türkei?

Kart: Ich habe die Hoffnung für mein Land und meine Leute auch im Gefängnis nie verloren. Ich bin überzeugt, die Zukunft wird hell sein.