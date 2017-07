Wegen angeblicher Gülen-Verbindung Produzent von Erdogan-Film festgenommen

Die türkische Polizei hat den Produzenten eines Films über Staatspräsident Recep Tayyip Erdogan wegen vermeintlicher Gülen-Verbindungen festgenommen. Ali Avci und ein weiterer Verdächtiger seien im Haus des Produzenten in Istanbul in Gewahrsam genommen worden, meldete die Nachrichtenagentur DHA.

Avci wird vorgeworfen, Mitglied der Bewegung des in den USA lebenden Predigers Fethullah Gülen zu sein, die die Regierung in Ankara als Terrororganisation einstuft und für den Putschversuch im Juli 2016 verantwortlich macht. Dass er sich durch seine künstlerische Arbeit mit der Regierung überworfen hat, ist schwer möglich: In seinen Filmen huldigt er Erdogan als großem Staatenlenker.

Im März kam Avcis Film "Reis - Der Anführer" in die Kinos - auch in Deutschland. Der Film zeichnet Erdogans Kindheit im Istanbuler Stadtviertel Kasimpasa nach. Dabei wird Erdogan als rechtschaffener junger Mann gezeigt, dem man unbedingt vertrauen kann und der für den Islam eintritt. Nach Einschätzung deutscher Kritiker handelt es sich um ein Propagandawerk.

Zuletzt hatte Avci selbst Regie geführt: Sein Film "Uyanis" ("Erwachen") zeigt in einer fiktiven Sequenz, was hätte passieren können, wären die Putschisten erfolgreich gewesen. Kurz ist zu sehen, wie eine Waffe an Erdogans Kopf gehalten wird. Die Putschisten werden im Trailer aber als böse dargestellt, sie gehen buchstäblich über Leichen.

Auch ein Jahr nach dem Putschversuch vor einem Jahr hält die Verhaftungswelle in der Türkei an. Erst im April waren bei einer groß angelegten Razzia über tausend angebliche Staatsfeinde festgenommen worden. Mehr als 160 Journalistinnen und Journalisten sitzen in Haft, darunter bereits seit dem 14. Februar der deutschtürkische Reporter Deniz Yücel und seit dem 6. Mai die aus Ulm stammende Journalistin und Übersetzerin Mesale Tolu. Auch über 1000 Akademikerinnen und Akademiker werden festgehalten, ebenfalls wegen des Vorwurfs, sie hätten eine Terrororganisation unterstützt.