Pressefreiheit Türkei sperrt neues Onlinemedium "Özgürüz"

Das neue deutsch-türkische Onlinemedium "Özgürüz" wurde zwei Tage nach dem Launch der Website in der Türkei gesperrt. Das berichtet unter anderem Markus Grill, Chefredakteur des gemeinnützigen Recherchverbands "Correctiv", der "Özgürüz" herausgibt.

Demnach sollte die Berichterstattung am Freitag beginnen. Das Portal ist mit dem grundlegenden journalistischem Anspruch angetreten, zu informieren. "Wir werden all jene Nachrichten, die vor dem Volk geheim gehalten, zensiert oder verboten werden, veröffentlichen", schreibt der Chefredakteur von "Özgürüz", Can Dündar, auf der Startseite der Website.

In der Türkei wird die Pressefreiheit seit dem Putschversuch vom Juli vergangenen Jahres zunehmend eingeschränkt, mehr als hundert Journalisten sind derzeit inhaftiert, Hunderte Medien wurden geschlossen.

Die Nichtregierungsorganisation Freedom House bezeichnet den Status der Presse in der Türkei als "nicht frei". Die Organisation Reporter ohne Grenzen sieht die Türkei auf der Rangliste der Pressefreiheit auf Platz 151 von insgesamt 180 Ländern.

Der Journalist Dündar war in der Türkei Chefredakteur der Zeitung "Cumhuriyet". Im vergangenen Mai war er zu fünf Jahren und zehn Monaten Haft wegen Geheimnisverrats verurteilt worden. Er legte Revision ein und lebt seit Monaten in Deutschland. Im September wurde außerdem ein Prozess wegen angeblicher Unterstützung einer terroristischen Organisation gegen ihn eröffnet.

Auf diplomatischer Ebene sorgte am Donnerstag eine Einladung Dündars durch das Bundesjustizministerium für Verstimmungen. Es müsse "als Provokation aufgefasst werden", dass der regierungskritischen Journalisten als Ehrengast und Redner bei dem Neujahrsempfang des Ministeriums geladen war, zitierte die staatliche Nachrichtenagentur Anadolu den Sprecher des türkischen Außenministeriums, Hüseyin Müftüoglu. Dündar hielt bei dem Neujahrsempfang am Mittwoch eine Rede.