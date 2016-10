Überbevölkerung Nichts gegen Kinder, aber...

Wie befriedigend wäre es, wenn sich all die verschiedenen Wahrheiten auf der Welt - 7.368.335.526 in dieser Sekunde des Schreibens - der eigenen Logik unterordnen würden. Tun sie aber nicht. Und das verwirrt den Durchschnittsgeist, mich, kolossal.

Nehmen wir zum Beispiel das Thema Kinder. Kinder sind großartig. Sie schenken Freude, sind sinnstiftend für die Eltern, sie zu beobachten macht glücklich, und bevor Kinder von diversen Einflüssen versaut werden, kann man behaupten, dass sie die angenehmsten Menschen auf der Erde sind.

Ihr einziger Nachteil: Es sind zu viele. Seit ich mich erinnere, wird vor den Folgen einer sogenannten Überbevölkerung gewarnt. Überbevölkerung, ein Schlagwort wie saurer Regen und Klimawandel. Schlagwörter, die mich und die meisten, die ich kannte, nichts angingen. Bis vor einigen Jahren, als der träge Geist die materialisierte Form des Schlagworts auch in Europa spürte: Verstopfte Straßen in London, Wohnungsknappheit in Berlin, Arbeitslosigkeit in Italien. Die Erde ist, außer in Dresden, zu voll geworden. Der Stand unserer Technologien zur Gewinnung von Energie und Nahrungsmitteln - oder besser: deren Einsatz - bleibt hinter der Realität der Bedürfnisse zurück.

Und was machen wir? Richtig! Wir machen mehr Kinder. Nichts gegen Kinder, sie sind... (hier Allgemeinplätze einfügen). Aber nun kommen wir eben zu der aus meiner Sicht unlogischen Haltung von Religionsvertretern, Konservativen und rechtslastigen Parteien und Vereinen, die Ehe zwischen Mann und Frau mit dem Argument der Kinderherstellung als einzig richtige zu propagieren.

Das europäische Kind als Bollwerk gegen einwandernde afrikanische und arabische Kinder. Ich sehe sie vor mir stehen, auf Sandsackwällen, die europäischen Kinder, mit Mistgabeln. Leider gab es gerade eine Atomreaktorexplosion, möglicherweise haben sie also zwei Köpfe. Aber egal. Denken war noch nie die Kernkompetenz der Reaktionäre. Denn wenn es darum geht, den neu erzeugten Kindern eine sichere Zukunft herzustellen, versagen sie. Denn die Vermittlung von Zukunftsszenarien ist zu kompliziert für Parolen. Die zielen nach wie vor auf die Angst und die Gier der Menschen ab. Alles soll so bleiben, wie es schon lange nicht mehr war. In einer mäßig besiedelten, patriarchalen Welt. Aber bitte mit Sushi.

So schön es ist, die eigenen Gene weiterzugeben...

Ist das sinnvoll? Was haben sich viele über die Einkindpolitik Chinas aufgeregt. Unmenschlich, diktatorisch - ja, vielleicht. Es ist sicher etwas Wunderbares, in einer wohlhabenden Situation mehrere Kinder zu haben. Als Mann und Frau, so wie früher. Vergessend, dass jeder Einzelne nur ein kleiner Teil der Gesamtheit ist. Wenn man sich überlegt, dass es nach Schätzung der Vereinten Nationen ungefähr 13 Millionen Kinder ohne Eltern gibt, dass 15 Prozent aller Kinder unter fünf Jahren zu wenig Nahrung bekommen, um sich gesund zu entwickeln, dann wird es doch irgendwie albern, Europäer zur ausufernden Vermehrung anzuhalten. So schön es ist, die eigenen Gene weiterzugeben, so erfüllend für das Ego es ist, sich in einem neuen Menschen wiederzuentdecken.

Was spricht also gegen die Öffnung der Ehe und das Recht auf Adoption, bei Millionen Nicht-eindeutig-Heterosexuellen in Europa? Gibt es ein einziges logisches Argument in der zwanghaften Beschwörung von hehren Werten wie der Ehe zwischen Mann und Frau? In der Verklärung der Mutterschaft zum einzigen Sinn einer weiblichen Existenz und dem Bejubeln der steigenden Geburtenrate (hey, 1,5 Kinder je Frau in Deutschland)? Ich lasse die Fragen wirken und wende mich neuen, mir nicht sinnvoll erscheinenden Fakten auf der Welt zu.