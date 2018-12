Überlebenspanik Wut ist leichter zu erzeugen als Liebe

Die Welt war vermutlich schon immer so verwirrend wie heute. Sie stand kurz vor ihrem vermeintlichen Untergang, die Menschen wussten es nur einfach nicht. Sie empörten sich über lokale Ungerechtigkeiten, über Baupfusch, mysteriöse Todesfälle, bröckelnde Schulaußenwände und was es noch so in den Lokalnachrichten zu lesen gab. Menschen empören sich gerne, das macht so ein gutes Gefühl. Sie lieben es, sich Klatsch zu erzählen, ein Hobby aus der Steinzeit, das Wissensvorsprung bedeutet.

Vielleicht ist eines der Probleme heute, dass alle zu viel und zu wenig wissen, dass die meisten jeden Tag nach dem Konsum von 40 kreischenden Überschriften, und einigen halb gelesenen Artikeln das Gefühl haben, in der furchtbarsten aller Zeiten zu leben. Aus der gepflegten Empörung wird eine todesangstähnliche Dauerpanik. Danke Internet! Danke Medien, ihr Geschmacksverstärker der gefühlten Realität.

Medien heute folgen aus schierer Überlebenspanik oft dem Prinzip von YouTube-Algorithmen, die die Nutzerinnen mit immer drastischeren Vorschlägen versorgen - irgendwann hat man alle Enthauptungsvideos durch, da muss das Geschnetzelte ran. Wut ist leichter zu erzeugen als Liebe oder Zufriedenheit, sie ruht in jeder von uns, basiert auf der großen Kränkung, sterblich zu sein.

Aber was bringt dieser dauererregte, hechelnde Zustand eigentlich? Was hilft es - und wem - zu wissen, was Idioten mit der Welt anstellen. Und das jeden Tag. Und das in allen Medien, in allen Plattformen. Trump, Putin, Action - Hinterhergerenne, die Empörungskurve, Sie wissen schon. Nach einer Stunde im Netz, nach dem Lesen aller Artikel mit ähnlichem Inhalt und dem Betrachten der immer gleichen Beiträge, bleibt der Einzelne/die Einzelne mit dem Gefühl von Ohnmacht und Hoffnungslosigkeit zurück. Und das ist auch richtig. Denn außer kleinen Aktionen in einem überschaubaren Rahmen hat kaum einer/eine, außer ihm/ihr gehört aus Versehen Amazon, die Macht, in die Weltpolitik einzugreifen.

ANZEIGE Sibylle Berg:

Wunderbare Jahre Als wir noch die Welt bereisten Carl Hanser Verlag; 192 Seiten; 18 Euro

Anzeige Bei Amazon auf der Autorenseite von Sibylle Berg finden Sie eine Übersicht über die Bücher der Autorin. Hier geht es zu Amazon.

Diese Empörungsmaschine ist vermutlich nicht einmal eine geplante. Es kam halt alles zusammen. Das Netz, die Beschleunigung, die Algorithmen und Bots - und das Gefühl, alles besser zu wissen, gab es oben drauf. Menschen, die aussehen wie man selber, einfach ein Kopf und ein Körper und was man so braucht als Mensch, die angeblich Politiker/Politikerinnen sind und Wissenschaftler/Wissenschaftlerinnen, und dabei hat man doch auch alles gelesen und verstanden.

Erinnert sich noch jemand an den guten alten Satz, der vermutlich von Herrn Geddes geprägt wurde: "Think global, act local"? Der ist so ausgelutscht, dass wir ihn vermutlich vergessen haben in dieser prächtig globalisierten Welt. In der uns Vorkommnisse im Regenwald genauso empören wie der Regierungsskandal in Papua- Neuguinea. Ich las in einem Gespräch mit Herrn Snyder einen einfachen und erhellenden Gedanken, den man in der großen Weltuntergangsstimmung kaum hört, weil er so klein scheint.

Lokale, gute Recherche. Würde uns wohler sein, wenn wir, statt von den in allen Medien ähnlichen Themen aus den immer gleichen Ländern zu erfahren, sehen würden, was auf der Welt wirklich passiert? Im "Arte Journal" gibt es das. Diese Umschau der Topthemen aus anderen Ländern, die oft nichts mit dem zu tun haben, was wir in immer gleichen Erregungskurven konsumieren. Nach dem Globalen dann Berichte von da, wo die Leute etwas ändern können. Lokal. In ihren Gemeinden, Städten, Bezirken. Endlich neuer Gesprächsstoff, der sich nicht nur um Nazis, Trump, Rechte, Linke, Putin, Brasilien, Polen dreht. Oder interessiert das keinen? Sind darum alle kleinen Zeitungen eingegangen oder von schlauen Nationalkonservativen aufgekauft (wie in der Schweiz) oder...?

Würden Sie so eine Zeitung lesen, online? Auf Papier? Würden Sie dafür bezahlen? Ja, das wären die Fragen heute, Antworten wie immer: keine.