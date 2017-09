Überwachung Der Staubsauger hört mit

Hurra, ab Herbst werden im Flughafen Zürich die ersten Check-ins mit biometrischer Gesichtserkennung eingeführt. Super - seit vergangener Woche greift das neue Nachrichtengesetz in meiner kleinen Wahlheimat, das die totale Überwachung der Bürger gestattet.

Verwanzung, Abhören von Telefonaten mit Spähware, Rechner infizieren, wenn Terrorgefahr oder Gewaltbereitschaftsgefahr besteht. Wann die besteht, entscheidet eine Richterin.

Der oder die Überwachte wird eventuell erst nach Beendigung der Überwachung informiert. Oder auch nicht. Schau'n wir mal. Für die vollkommene Auflösung der Privatsphäre sind wir selbst verantwortlich. In einer Abstimmung hat das Schweizer Volk mehrheitlich erfreut für seine eigene eventuelle Vollüberwachung gestimmt. Süß. Der Terror, Sie wissen schon. Besonders in der Schweiz, dem von islamistischen Terroranschlägen gebeutelten Land, eine große Gefahr.

Die viel größere Gefahr besteht allerdings in der Ungewissheit, was eine Richterin, oder auch im Vorfeld der Schweizer Geheimdienst, für gefährlich hält.

Langt es bereits, wenn man in einer Mail an einen Freund das Wort Bombe erwähnt, damit die Suchalgorithmen anspringen? Reichen Witze im SMS-Verkehr, in dem man jemandem den Tod wünscht? Dem Schwiegervater zum Beispiel, oder Trump? Was ist das große unklare Gefährderpotenzial, das ausreicht, um in der eigenen Wohnung beobachtet, abgehört zu werden, jeder Briefwechsel gelesen, die Nacktbilder begutachtet, die Kontostände, der Besuch der Pornoseiten dokumentiert.

Wie gut sind die Algorithmen wirklich, die das Leben der Menschen, Tausender vielleicht, oder Millionen, durchleuchten? Irren sie sich? Kommt dann ein Transportwagen, die U-Haft, und wie sieht so ein Prozess aus? Wie erklärt man irgendwelche blöden Witze in einer Mail an die Freundin von vor einem Jahr? Wie erklärt man das Gespräch, das das Mobiltelefon ohne dein Wissen aufgenommen hat, als man mit seinem Partner einen Horrorfilm gesehen hat und ihn kommentierte?

Wie kommen wir aus dieser Nummer wieder raus?

Wie kommt man aus dem Knast wieder raus, wenn doch kaum einer sich an alle Gespräche, Mails, SMS erinnern kann, die man während eines Jahres so abgelassen hat? Die Schweizer haben der Überwachung zugestimmt, weil sie ihrer Regierung so sehr vertrauen wie zum Beispiel die Schweden, die sich auf funny Partys Chips einsetzen lassen, um ihre Überwachung auch dann zu gewährleisten, wenn sie ihren Pass, biometrisch natürlich, zu Hause gelassen haben.

Speziell traurig. Aber auch für alle anderen gilt - wie kommen wir aus dieser Nummer wieder raus? (Wählen hilft!). Wie bekommen die Bürger die angenommene Kontrolle über ihr Leben zurück, bei all den Siris und Alexas, die gehackt werden, den Staubsaugern, die dem Kühlschrank Anweisungen geben, der Kontrolle, die einige begeistert mit Fitnesstrackern an ihre Krankenkasse liefern.

Hilft es, alles wieder auf 1.0 zu setzen, die Stecker zu ziehen, und macht man sich damit erst recht verdächtig? Wie bekommt man sein Leben zurück, wenn alle Transportmittel nur mehr mit Gesichtserkennung funktionieren, der Chip im Arm mit der Kryptowährung auf dem Konto verbunden ist, der mit dem Staatsschutz verbunden ist. Das smarte Haus sich nicht öffnen lässt, weil man über eine rote Ampel gefahren ist, der Flieger ohne einen fliegt, weil jemand den biometrischen Zugang gehackt hat, oder man eben einfach ein Gefährder ist. Und was geht Sie das alles an, in Deutschland oder Österreich?

Tja - keine Ahnung. Man kann sich ja benehmen. Kontrollieren, was man schreibt und welche Fotos man macht, was man in seiner Wohnung redet, mit wem man Sex hat. Besser ist das, weil sich zu schützen, gelingt den wenigsten.

Man kann sich überlegen, was für eine Kunst man macht, oder auch nur, was man sich im Netz ansieht. Ob man Alkohol trinkt, Drogen nimmt, ausreichend Sport treibt, korrekt die Steuer zahlt, die Ampel überquert, sich ans Tempolimit hält, sein Konto nicht überzieht, seine Nachbarn grüßt, was man kauft und wie oft und, hey, - die gute Nachricht: Es gibt jetzt Drohnen mit Greifarmen. Geil!