Performance-Legende Ulay "Ich habe meine Haut nicht verkauft"

Er band sich tagelang an den Haaren fest, nähte sich den Mund zu, ließ sich Haut chirurgisch entfernen: Frank Uwe Laysiepen alias Ulay ist einer der Pioniere der Performance-Kunst. Seine künstlerisches Schaffen begann 1974 mit der Erkundung von Genderfragen in seriellen Polaroids von Transsexuellen und Selbstporträts. 1976 wandte er sich der Performance zu und lernte die Serbin Marina Abramovic kennen.

Das Paar lebte über Jahre als Nomaden in einem Kleinbus und inszenierte wegweisende Performances, in denen es teilweise schmerzhaft die Grenzen von Paarbeziehungen erkundete. 1988 trennten sich Ulay und Abramovic öffentlichkeitswirksam mit einer 90-Tage-Performance auf der Chinesischen Mauer.

Abramovic wurde in den darauffolgenden Jahren zu einem Weltstar und mit Preisen überschüttet, Ulay arbeitete im Verborgenen als Fotograf, setzte soziale Projekte um und engagierte sich in Umweltfragen. 2010 nahm er an der Mammut-Performance seiner ehemaligen Partnerin "The Artist is Present" im New Yorker Moma teil.

Doch ihre Tränen der Rührung wirkten nicht versöhnlich, Ulay und Abramovic stritten jahrelang über Urheberrechtsfragen. Ein niederländisches Gericht sprach Ulay vor kurzem mehr als eine Viertelmillion Euro zu. Seit 2015 tritt Ulay wieder mit Performances auf, die Frankfurter Kunsthalle Schirn widmet ihm jetzt eine Werkschau.

SPIEGEL ONLINE: Ulay, in teilweise extremen Performances mit Marina Abramovic haben Sie in den Siebziger- und Achtzigerjahren Ihre langjährige Paarbeziehung ergründet, oftmals auch mit aller Gewalt. Abramovic wurde berühmt, um Sie wurde es still. Wie blicken Sie jetzt auf diese Zeit?

Ulay: Es gibt verschiedene Ambitionen, verschiedene Talente. Ich habe mich sehr zurückgezogen nach dem Ende dieser Beziehung, Abramovic hat sich anders engagiert. Stellen Sie sich ein Kreuz vor: Abramovic ist das Oben und das Pro, ich bin das Unten und das Contra. Ich bin damit total zufrieden. Eine Achse.

SPIEGEL ONLINE: Es war ein berührender Moment, als Sie 2010 ihrer ehemaligen Partnerin im MoMa gegenüber saßen und sich die Hände reichten. Abramovic liefen Tränen über das Gesicht. Wie war diese Situation für Sie?

Ulay: Ich war als Ehrengast vom MoMa eingeladen worden, kam ins Atrium und sah Marina bei ihrer Performance, bei der sich 90 Tage lang Menschen ihr gegenüber an den Tisch setzen und ihr in die Augen blickten. John Kelly, der Galerist, packte mich am Arm und sagte: 'Ulay, du bist der Nächste.' Es kam für uns beide überraschend, Marina fing an zu weinen. Es war eigenartig für mich, denn wir hatten ja früher gemeinsam eine Performance gemacht, bei der wir uns 90 Tage lang schweigend gegenüber saßen. Nun war ich nur einer von vielen.

SPIEGEL ONLINE: Seitdem prägte ein Urheberrechtsstreit Ihre Beziehung. Ein Gericht in Holland entschied kürzlich, dass Abramovic Ihnen mehr als eine Viertelmillion Euro zu zahlen hat. Was bedeutet dieses Urteil für Sie?

Ulay: Es ging gar nicht so sehr um das Geld, sondern um Moral und geistiges Eigentum. Das ist nun geklärt. Das war ganz wichtig. Ich fühle mich moralisch bestätigt. Ob Marina und ich uns noch einmal treffen, weiß ich nicht.

SPIEGEL ONLINE: Nach der Trennung von Abramovic machten Sie weiter Kunst mit Ihrem eigenen Körper, nun vor allem in der Fotografie. Dem Kunstmarkt haben Sie sich aber zeitlebens weitgehend entzogen. Warum?

Ulay: Weil es mir nicht liegt. Ich habe sehr viel gearbeitet, aber wenig gezeigt. Das ist eigentlich ein Paradox, denn Kunst sollte kommunizieren. Ich habe aber viele Projekte gemacht, die man nicht in Galerien ausstellen kann, weil es um soziale Dinge geht.

SPIEGEL ONLINE: Heute beschäftigt Sie Ihre Kindheit. Warum werden diese Jahre jetzt bedeutsam für Sie?

Ulay: Ich wurde während des Krieges in einem Luftschutzkeller geboren, wurde früh Waise. Diese Jahre sind in den unteren Lagen meines Bewusstseins und meiner Seele. Viele Künstler meiner Generation wurden davon beeinflusst, etwa Sigmar Polke und Anselm Kiefer. Es gibt immer Reflexionen, besonders, wenn man keine Antworten hat auf einige Probleme, weil es nie die Gelegenheit gab zu fragen. Deshalb arbeite ich in der Frankfurter Schirn mit einem Hypnotiseur zusammen, der versuchen wird, in meine Seele einzudringen.

SPIEGEL ONLINE: Ihre Ausstellung in Frankfurt wehrt sich gegen die Ästhetisierung in der Kunst, weil Sie sagen, der Mensch werde dadurch betäubt. Darf Kunst nicht schön sein?

Ulay: Im späten Modernismus behauptete der New Yorker Kunstpapst Clement Greenberg, Ästhetik könne die Welt heilen. Das halte ich für falsch. Wir leben in einer überästhetisierten Welt, in der mit digitalen Hilfsmitteln Superlative gezeigt werden können, die nicht mehr der Wirklichkeit entsprechen. Ich komme aus einer Ära des Un-Ästhetizismus, den Sechziger- und Siebzigerjahren.

SPIEGEL ONLINE: Sie gingen damals noch einen Schritt weiter und erhoben Verletzungen und Schmerz zu künstlerisch wertvollen Inhalten.

Zur Person DPA Ulay wurde 1943 als Frank Uwe Laysiepen in Solingen geboren, er lebt und arbeitet in Amsterdam und Ljubljana. Zeitlebens untersuchte er mit performativer Polaroid-Fotografie und in Performances die eigene Identität und Geschlechterfragen. Von 1976 bis 1988 war er Lebenspartner von Marina Abramovic. Die Frankfurter Kunsthalle Schirn zeigt nun eine Retrospektive seiner Arbeiten.

Ulay: Damals war das wichtig. Überall sangen die Leute von Peace, Love und Happiness. Extreme Performances setzten da einen Kontrapunkt. Auch Leid ist ein Teil des Lebens.

SPIEGEL ONLINE: Einmal haben Sie sich tätowieren und dann das große Stück Haut chirurgisch entfernen lassen. Warum?

Ulay: 1972 war die Zeit erster Genforschungen, und ich vermisste dabei jegliche ethische Kriterien. Ich ließ mir "GEN.ET.RATION ULTIMA RATIO" auf den Unterarm tätowieren und die Haut sofort entfernen. Das Stück ist immer noch in meinem Besitz, ich habe meine Haut nicht zu Markte getragen, habe mich nicht verkauft. Heute machen für mich Selbstverletzungen keinen Sinn mehr. Ich habe eine schwere Krebserkrankung überwunden, die Ärzte gaben mir noch sechs Monate. Seitdem blicke ich anders auf körperliche Erfahrungen.

SPIEGEL ONLINE: Wie hat diese Krankheit Ihr Schaffen verändert?

Ulay: Es geht mir um Werte, die ich bislang künstlerisch nicht äußern konnte. Ich beschäftige mich mehr mit der Psyche und biochemischen Prozessen, die uns bestimmen. Die Krankheit hat mein Interesse auf das Persönliche gelenkt, auf meine Identität: Wer bin ich eigentlich? Ich möchte davon nicht überrascht werden, wenn ich sterbe.

Ausstellung: "Ulay Life-Sized", Frankfurter Kunsthalle Schirn , 13. Oktober bis 8. Januar 2017