Unesco-Entscheidung Eiszeit-Höhlen bei Ulm sind Weltkulturerbe

Die Höhlen rund um Blaubeuren auf der Schwäbischen Alb nahe Ulm gelten als eines der wichtigsten Ausgrabungsgebiete für Archäologen. Unter anderem fanden Forscher dort die älteste bekannte Menschenfigur der Welt, die 40.000 Jahre alte "Venus vom Hohle Fels". Seit den 1860er Jahren gibt es in den Höhlen Ausgrabungen, sie brachten zahlreiche bis zu 43.000 Jahre alte figürliche Darstellungen zutage, darunter Mammuts, Höhlenlöwen, Pferde und Musikinstrumente, aber auch Frauenkörper und Darstellungen von Mischwesen aus Mensch und Tier.

Die Unesco hat die Höhlen mit ihrer eiszeitlichen Kunst nun am Sonntag bei ihrer Tagung in Polen zum Weltkulturerbe ernannt, wie das Komitee der Organisation in Krakau bekannt gab. Laut Unesco zeugen die Höhlen von einer der frühesten figurativen Kunst weltweit und liefern wichtige Erkenntnisse über die Entwicklung der Kunst. Die wichtigsten Funde können in Museen in Ulm, Tübingen und Blaubeuren besichtigt werden.

Die Entscheidung lässt Baden-Württemberg jubeln. "Die einzigartigen Fundstätten auf der Schwäbischen Alb zeigen, dass die Wiege der Kunst und der Musik im Ach- und Lonetal zu finden ist", sagte Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Die Grünen). "Die Auszeichnung ist eine große Ehre und zugleich Verpflichtung für Baden-Württemberg, dieses kulturelle Erbe der Menschheit zu erhalten und sich weiterhin mit ihm zu beschäftigen."

Maria Böhmer (CDU), Staatsministerin für Auswärtige Kultur und Bildung und Leiterin der deutschen Delegation bei der Unesco-Tagung, sagte am Sonntag: "Als jüngste deutsche Welterbestätte erlauben uns die Höhlen und die Eiszeitkunst im schwäbischen Jura den ältesten Spuren zu folgen, die der Mensch bei seiner Besiedlung Europas hinterließ."

Noch bis zum 12. Juli tagt das Unesco-Komitee. Deutschland hat sich außerdem mit Bauhausstätten in Dessau und Bernau sowie dem Naumburger Dom und der hochmittelalterlichen Kulturlandschaft an Saale und Unstrut um die begehrten Welterbe-Titel beworben.

Am Wochenende erhob die Unesco erstmals Stätten in Angola und Eritrea in den Welterbe-Status. Die altertümliche Stadt M'banza Kongo in Angola veranschauliche wie sonst nirgendwo in Subsahara-Afrika die tiefgreifenden Veränderungen nach der Einführung des Christentums und der Ankunft der Portugiesen im 17. Jahrhundert, hieß es in der Begründung der Experten. das eritreische Asmara erklärte die Unesco zu einem außergewöhnlichen Zeugnis des Städtebaus zu Beginn des 20. Jahrhunderts.

Insgesamt stehen rund 30 Entscheidungen auf dem Programm der Uno-Organisation. Alle Kandidaten finden Sie hier im Überblick.

Am Freitag wurde der Nationalpark Los Alerces in Argentinien sowie die Daurischen Landschaften in der Mongolei und Russland in die Welterbe-Liste aufgenommen. Auch die Altstadt von Hebron wurde zum Weltkulturerbe erklärt, was heftigen Protest in Israel auslöste.