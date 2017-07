Unesco-Nominierungen Welterbe - das sind die Kandidaten 2017

In Krakau haben die Beratungen des Unesco-Komitees zum Welterbe begonnen. Über 30 Stätten sind für die Aufnahme in die Liste des Welterbes nominiert.

Deutschland ist in diesem Jahr mit gleich drei Nominierungen vertreten. Erstmals dabei sind die Höhlen der ältesten Eiszeitkunst in Baden-Württemberg. Die bereits zum Welterbe erklärten Bauhaus-Stätten sollen um weitere Gebäude in Dessau und Bernau ergänzt werden, ebenso die Luther-Erinnerungsstätten in Mitteldeutschland, die bisher auf Wittenberg und Eisleben beschränkt waren. Und für den Naumburger Dom und die hochmittelalterliche Kulturlandschaft an Saale und Unstrut wird nach 2015 ein zweiter Aufnahmeversuch gestartet. Lesen Sie hier, wie die Welterbe-Beauftragte die Chancen der deutschen Bewerbungen einschätzt.

Die Unesco unterscheidet zwischen Kultur- und Naturerbe. Insgesamt 23 neue Anträge betreffen das Kulturerbe. Aus der Natur sind vier Orte nominiert. Außerdem gibt es eine gemischte Nominierungen für Kultur- und Naturerbe. Und bei fünf bereits anerkannten Welterbestätten soll der Umfang signifikant überarbeitet werden.

Das sind die Welterbe-Kandidaten Im Südwesten der Türkei gelegen ist die antike Stadt Aphrodisias, benannt nach einem Tempel für die griechische Liebesgöttin Aphrodite. Zahlreiche Ruinen der verlassenen Stadt sind gut erhalten, wie zum Beispiel das Tetrapylon. Die letzten 50 Jahren der osmanischen Herrschaft (1870-1920) waren die Blütezeit der Stadt Salt im heutigen Jordanien. Die großen, eleganten Häuser, die die reichen Händler hier bauten, gelten als Ausgangspunkt für die moderne levantinische Architektur. Auf einem Hochplateau im Zentrum des Landes ist die Hauptstadt von Eritrea gelegen: Asmara. Als "Afrikas modernistische Stadt" sollen insbesondere die Bauten ins Welterbe aufgenommen werden, die zwischen 1893 und 1941 unter italienischer Kolonialherrschaft und im Stil der klassischen Moderne erbaut wurden. Kathedrale des Mariä-Himmelfahrt-Klosters auf der Insel Swijaschsk am Zusammenfluss von Wolga und Swijaga. Von hier aus versuchte die russisch-orthodoxe Kirche die Tataren zu christianisieren. Sechs Höhlen auf der Schwäbischen Alb sollen als "Höhlen der ältesten Eiszeitkunst" zum Weltkulturerbe gezählt werden. Dort wurden figürliche Kunstwerke und Musikinstrumente gefunden, die vor 43.000-33.000 Jahren entstanden sind. Zu jener Zeit breitete sich der Homo Sapiens in Europa aus, während der Neandertaler verschwand. Ein Politikum ist die palästinensische Bewerbung für die Altstadt von Hebron, die mit einem Dringlichkeitsantrag ins Verfahren des Welterbekomitees aufgenommen wurde: Insbesondere die in der Mamluken-Zeit (zwischen 1250 und 1517) entstandenen Bauten sollen so geschützt werden. Die Palästinenser werfen israelischen Siedlern in der Stadt und der sie beschützenden Armee vor, die historischen Stätten zu beschädigen. Die Karawanserei von Scheki: Nach einer Schlammflut 1772 wurde die Stadt im Norden Aserbaidschans neu aufgebaut. Die historische Innenstadt ist als Gesamtensemble nominiert, ein Highlight ist aber der Khanspalast. Heute ist Ahmedabad eine Millionenstadt, die Metropole des Bundesstaats Gujarat. Ihr historisches Zentrum lag im Inneren einer Stadtmauer. 28 Gebäude sollen der Bewerbung nach unter besonderem Schutz stehen. Dubai Creek und der alte Hafen sind ein Stück Tradition in dem sich schnell wandelnden Emirat. Eine besondere Sehenswürdigkeit ist der am Hafen gelegene Gewürzmarkt. Im subarktischen Klima, am Rande des ewigen Eises von Grönland, ist die landwirtschaftlich bearbeitete Region Kujataa gelegen. Hier spiegeln sich die Einflüsse der Nordmänner, der Inuit und der Siedler aus Norwegen und Dänemark wider. Die Insel Gulangyu wird im chinesischen Volksmund "Klavierinsel" genannt. Doch nicht wegen ihres Klaviermuseums soll sie zum Welterbe gezählt werden, sondern wegen ihres internationalen Charakters: Wechselnde Kolonialmächte haben auf dem vor der südostchinesischen Millionenstadt Xiamen gelegenen Eiland Spuren hinterlassen. Größtenteils aus der ersten Hälfte des 13. Jahrhunderts stammt der Dom in Naumburg an der Saale. Er ist das prägende Wahrzeichen der sachsen-anhaltinischen Bewerbung, die auch das Schloss Neuenburg in Freyburg und das Zisterzienserkloster in Schulpforte umfasst. Die Insel Okinoshima diente vom 4. bis zum 9. Jahrhundert als Wegweiser an der Seeroute zwischen Japan und der Koreanischen Halbinsel. Sie gewann auch religiöse Bedeutung, unter anderem wegen des Okitsumiya-Schreins, der zur Verehrung der Göttin des Meeresnebels errichtet wurde. Nur einmal im Jahr darf er von 250 Männern besucht werden. Zwischen dem Ende der Bronze- und dem Beginn der Eisenzeit gab es auf den Balearischen Inseln eine Kultur, die durch Turmbauten, die sogenannten Talayoten geprägt wurde. Auf Menorca sind besonders eindrucksvolle Hinterlassenschaften aus der Talayot-Kultur zu besichtigen. Das Atoll Raiatea gehört zu Französisch-Polynesien. Darauf gelegen ist der Ort Taputapuatea mit seinen heiligen Stätten, an denen einst Menschenopfer für den Kriegsgott Oro gebracht wurden. Der englischen Lake District wurde trotz seiner reichhaltigen Flora und Fauna als Kulturlandschaft nominiert. Zum einen wegen der die Region prägenden Einflüsse der Landwirtschaft, zum anderen aber auch wegen der Bedeutung des Lake District für die Kunst und Literatur vom 18. Jahrhundert an. Mitten in Rio de Janeiro gelegen ist diese Ausgrabungsstätte des Valongo-Kais, wo von 1811 an Sklavenschiffe aus Afrika ankamen - für rund ein Viertel der Sklaven Südamerikas war dies der Ankunftsort. Befestigungsanlage von Palmanova, aus der Luft gesehen. Solche Verteidigungsbauten schützten zwischen dem 15. und 17. Jahrhundert zahlreiche Städte der Republik Venedig - nicht nur im heutigen Italien gelegene, sondern auch einige, die heute zu Kroatien und Montenegro gehören. Die Kulturlandschaft des Khomani-San-Volkes liegt im nördlichen Südafrika, im Grenzgebiet zu Namibia und Botswana. In dem Kalahari-Gemsbok-Nationalpark sind Spuren menschlicher Besiedlung zu sehen, die bis in die Steinzeit zurückreichen. Zum Naturerbe erklären soll die UNESCO nach Wunsch der indischen Regierung den Nationalpark Bhitarkanika. In der Delta zweier Flüsse kommt das Salzwasserkrokodil vor, die größte heute lebende Krokodilart. Daurien, die gebirgige Region hinter dem Baikalsee, die überwiegend in Russland, aber zum Teil auch in der Mongolei liegt, ist das Zuhause zahlreicher Tierarten wie etwa der Mongoleigazelle. Der argentinische Nationalpark Los Alerces ist in Patagonien gelegen. In der niederschlagsreichen Region wächst baumhoher Bambus und die namensgebenden Alerces, eine sehr langlebige Zypressenart. Der Bukadaban Feng überragt die Hochebene von Qinghai im Nordwesten Chinas. Die dortige Region Hoh Xil ist für das Unesco-Naturerbe nominiert, eine äußerst abgelegene Gegend, in der 20 unter Schutz stehende Wildtierarten zu finden sind, darunter die Tibetische Antilope. Eine Mischung aus Kultur- und Naturerbe stellt das Tehuacán-Cuicatlán-Tal im südöstlichen Mexiko dar: Die Region ist ein Biosphere-Reservat, das insbesondere durch seine Kakteenvielfalt beeindruckt. Menschen versuchten die Natur dort schon früh zu nutzen, sie bauten Salz ab, die mesoamerikanische Landwirtschaft prägt die Region. Bereits akzeptiert als Teil des Weltkulturerbes ist das Bauhaus und seine Wirkungsstätten. Doch nun soll das Bauhaus-Erbe um zusätzliche Orte in Dessau und Bernau erweitert werden. In der elsässischen Metropole Straßburg war bisher nur die "Grand Ile", das alte Stadtzentrum Teil des kulturellen Welterbes. Nun soll die geschützte Zone auf einige Teile der Neustadt ausgeweitet werden, die unter deutscher Herrschaft zwischen 1870 und 1918 gestaltet wurde.

Nach Unesco-Angaben soll über die neuen Welterbe-Stätten voraussichtlich zwischen dem 7. und 9. Juli entschieden werden.

Sehen Sie hier alle Nominierungen aus dem Kulturbereich und die gemischten Einreichungen:

