Sprachkritik "Anti-Abschiebe-Industrie" ist das Unwort des Jahres 2018

In der Debatte um eine schnellere Ausweisung abgelehnter Schutzsuchender hatte der CSU-Politiker Alexander Dobrindt gesagt: "Es ist nicht akzeptabel, dass durch eineaggressive Anti-Abschiebe-Industrie bewusst die Bemühungen des Rechtsstaates sabotiert und eine weitere Gefährdung der Öffentlichkeit provoziert wird." Damit sorgte er füreine heftige Diskussion. Nun kürte die Jury den Begriff "Anti-Abschiebe-Industrie" als Unwort des Jahres.

"Eine solche Äußerung von einem wichtigen Politiker einer Regierungspartei zeigt, wie sich der politische Diskurs sprachlich und in der Sache nach rechts verschoben hat und sich damit auch die Sagbarkeitsregeln in unserer Demokratie auf bedenkliche Weise verändern", sagte Jury-Mitglied und Linguistik-Professorin Nina Janich. Der Ausdruck "Industrie" suggeriere zudem, dass dadurch überhaupt erst Flüchtlinge "produziert" würden.

Außerdem kritisierte die Jury "Menschenrechtsfundamentalismus" als zynischer Ausdruck von Tübingens Oberbürgermeister Boris Palmer. Er hatte ihn in der Diskussion um die Seenotrettung von Flüchtlingen aus dem Mittelmeer verwendet. Auch das im Koalitionsvertrag von CDU, CSU und SPD auftauchende Wort "Ankerzentrum" sei ein Unwort , da es in dieser Schreibweise eine positive Assoziation des Begriffes "Anker" ausnutze. Tatsächlich ist Anker eine Abkürzung für "Ankunft, Entscheidung, kommunale Verteilung beziehungsweise Rückführung".

Unwort des Jahres seit 1991

Die Aktion "Unwort des Jahres" gibt es seit 1991 und sitzt in Darmstadt und bezeichnet sich als sprachkritische Initiative, die "Grenzen des öffentlich Sagbaren in unserer Gesellschaft anmahnen" will. Die "Unwort"-Jury besteht im Kern aus vier Sprachwissenschaftlern und einem Journalisten. Für 2017 entschied sie sich für den Begriff "Alternative Fakten", geprägt von der damaligen Trump-Beraterin Kellyanne Conway.

Zum Unwort des Jahres 2016 war "Volksverräter" gewählt worden, 2015 "Gutmensch", 2014 war es die Parole "Lügenpresse". All drei Begriffe werden vor allem vom rechten und rassistischen Bündnissen und Menschen genutzt. Im Jahr 2013 war "Sozialtourismus" das Unwort, davor "Opfer-Abo" (2012) und "Döner-Morde" (2011).

Vote Was wäre Ihr Unwort gewesen? Hier finden Sie die zehn häufigsten eingesendeten Begriffe an die Jury. Nicht alle entsprechen zwingend den Kriterien dieser.

Neben dieser Jury wählt davon getrennt die Gesellschaft für deutsche Sprache (GfdS) in Wiesbaden das Wort des Jahres.