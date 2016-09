Kunstraub in Amsterdam Gestohlene Van Goghs wieder aufgetaucht

Es war einer der spektakulärsten Kunstraube der Nullerjahre. 2002 stiegen Einbrecher in der Nacht über das Dach in das Van Gogh Museum in Amsterdam ein und konnten trotz schärfster Sicherheitsmaßnahmen wertvolle Arbeiten des Malers rauben.

Die Beute: das Gemälde vom Sturm am Den Haager Seebad Scheveningen aus dem Jahr 1882 und eine Darstellung der reformierten Kirche in Nuenen von 1884.

Nach 14 Jahren sind die geraubten Bilder nun in Neapel aufgefunden worden. Das bestätigte der Direktor des Van Gogh Museums, Axel Rüger: "Ja, sie sind gefunden worden."

Wie die italienische Polizei in einer Stellungnahme erklärte, seien die Werke zwar aus ihren Rahmen herausgelöst worden, aber trotz kleiner Schäden insgesamt in einem guten Zustand.

Die Beschlagnahmung erfolgte nach Darstellung italienischer Medien im Zuge einer großangelegten Aktion einer Spezialeinheit, die gegen die organisierte Kriminalität vorgeht. Die Gemälde seien bei Untersuchungen sichergestellt worden, bei der die Mafia von Neapel ins Visier genommen worden sei.