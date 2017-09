Nach 25 Jahren Legendärer Chefredakteur der "Vanity Fair" geht

Es sei "schlicht an der Zeit", sagte Graydon Carter, er wolle nun seine freie Zeit genießen, ein Familientrip mit der Familie nach Frankreich, dann Kitesurfen; und dann entscheiden, wie der "dritte Akt" aussehen werde. So kündigte der 68-Jährige an, dass er den Chefredakteursposten der US-Ausgabe von "Vanity Fair" abgeben wird. Nach 25 Jahren.

In dieser Zeit hat Carter das Monatsmagazin zu einem der führenden in der Promi-Berichterstattung gemacht und auch mit nachrichtlichen Exklusivgeschichten für internationale Schlagzeilen gesorgt. "Vanity Fair" erscheint im Condé-Nast-Verlag ("Vogue", "GQ") und berichtet unter anderem über Hollywood, Entertainment, Mode und Gesellschaft, hat aber auch eine vielgelobte politische Berichterstattung.

Jährlich veranstaltet Carter in Los Angeles die legendäre Party nach der Oscarverleihung, zu der die ganz Großen in der Branche kommen. Hier sehen Sie beispielsweise einige der Gäste, die in diesem Februar bei der Feier waren:

Hollywood feiert sich Am Ende der Oscarverleihung war die Aufregung groß: Erst war "La La Land" zum besten Film gekürt worden, doch das war eine Verwechslung. Der Preis ging an "Moonlight". Den Oscar als beste Schauspielerin für ihre Rolle in "La La Land" konnte Emma Stone aber niemand mehr nehmen. Umso mehr strahlte sie bei der Party der "Vanity Fair". Die Oscarparty des Magazins zieht jedes Jahr die Topstars an. Auch Diane Kruger feierte dieses Jahr mit. Sie entschied sich für die gewagte Variante im knappen silbernen Kleidchen. Mit Babybäuchlein zeigte sich Rosie Huntington-Whiteley, Partner Jason Statham war ganz klassisch mit Hemd und Fliege gekleidet. Casey Affleck (r.) konnte sich über seinen ersten Oscar in der Kategorie "Bester Hauptdarsteller" freuen. Er posierte gemeinsam mit J. Smith-Cameron, Kenneth Lonergan und Floriana Lima (v.l.). Kate Hudson präsentierte sich leicht bekleidet den Fotografen. Popikone Elton John kam mit seinem Partner David Furnish zur Party. Furnish präsentierte sich im glitzernden Weltall-Sakko. Wo die Kameras sind, ist Heidi Klum nicht weit: Die Topmodel-Schöpferin trug einen schwarzen Federlook. Schauspieler Adrien Brody kam in Begleitung seiner Freundin Lara Lieto. Scarlett Johansson hatte kürzlich die Trennung von Romain Dauriac bekanntgegeben. Nun rätselte die Klatschpresse: Wer begleitete die Schauspielerin zur Oscar-Party? Laut "Hollywood Life" handelt es sich um Joe Machota, einen ehemaligen Mimen, der nun als "Talent-Agent" arbeitet. Auch Nachwuchsstar Kiersey Clemons wollte mitfeiern. Die Sängerin und Schauspielerin hatte 2010 ihre Karriere auf dem Disney-Channel begonnen. Gut Lachen hatten Tarell Alvin McCraney und Produzentin Adele Romanski. Zuerst war "La La Land" als großer Gewinner des Abends verkündet worden, dann hatte doch McCraney und Romanskis Film "Moonlight" gewonnen. Elizabeth Banks erschien als eine der ersten auf der Party. Model Kate Upton trug Glitzerlook. Die Pre-Oscarparty hatte Michael J. Fox noch geschwänzt, um stattdessen volle Breitseite gegen US-Präsident Donald Trump zu feuern. Nach der Verleihung war der Schauspieler jedoch mit Ehefrau Tracy Pollan gekommen, um zu feiern. Halle Berry zeigte viel Rücken. Matt Damon verkündete vor einigen Jahren, dass er sich nicht lange von Frau Luciana Barroso trennen könne. Auch bei der Aftershow-Party der Oscars waren die beiden unzertrennlich. Nicht sonderlich glücklich wirkte Sänger Justin Timberlake angesichts der Fotografen. Seine Frau Jessica Biel wirkte da deutlich beseelter. Zoe Kravitz war ohne ihren berühmten Papa angereist, zeigte sich aber stellvertretend für den Rockstar mit Tattoos von ihrer rebellischen Seite. Janelle Monáe ist erst seit Kurzem als Schauspielerin unterwegs. Im Filmdrama "Hidden Figures" war sie zum ersten Mal auf der Leinwand zu sehen und auch in "Moonlight" hatte sie eine Rolle ergattert. Nach harter Arbeit freute sich Oscarmoderator Jimmy Kimmel auf der Party über eine Pause. Begleitet wurde er von seiner Frau Molly McNearney.

Carter hat auch die jährliche Hollywood-Ausgabe in der "Vanity Fair" eingeführt, für die sich die erfolgreichsten und bekanntesten Schauspieler von Annie Leibovitz ablichten lassen. Die ist längst selbst ein Star - und wurde 1983 Cheffotografin des Magazins.

Carter hat in den vergangenen Jahren auch durch seine Fehde mit Donald Trump für Aufsehen gesorgt. Er war es, der einst den Begriff prägte, Donald Trump sei ein short-fingered vulgarian, ein vulgärer Mensch mit kurzen Fingern. Im Juni dieses Jahres legte er mit einem kritischen Artikel in seinem Magazin nach. Trump bezeichnete Carter umgekehrt als "Verlierer", der "keinerlei Talent" habe, sein Magazin sei "tot".

Im Dezember wird Carter seinen Posten nun abgeben. "Ich will gehen, so lange das Magazin noch an der Spitze ist." Eigentlich, so sagte er es der "New York Times", habe er schon früher gehen wollen. Aber dann sei Trump Präsident geworden. Das habe ihn zum Bleiben angespornt.