Vereidigungsfeier am 20. Januar 2017 Kommt das große Trump-Gegenkonzert?

Lady Gaga und Madonna, Paul McCartney und Bruce Springsteen, die Red Hot Chili Peppers und das Ensemble von "Hamilton": Was da auf dem Flyer unter dem Banner eines "Freedom Concert" aufgelistet ist, klingt nach der größtmöglichen Ansammlung von Superstars, die die Welt seit den "Band Aid"-Konzerten gesehen hat. Und nicht nur die Namen sind bemerkenswert, auch das Datum, an dem das Konzert stattfinden soll, ist es der 20. Januar 2017, der Tag der Vereidigung von Donald Trump zum 45. Präsidenten der USA.

"Together we can Trump hate" - "Zusammen können wir den Hass übertrumpfen". Allein - die spektakuläre Protestveranstaltung ist Wunschdenken - jedenfalls bislang. Am 20. Dezember hatte der Facebook-Nutzer Adam Theis den Flyer gepostet und daruntergeschrieben: "Bitte teilt diesen Flyer, wenn ihr wollt, dass so ein Konzert am selben Tag wie die Vereidigung stattfindet. So einfach ist das."

Die Idee zu so einem "Konzert für die Freiheit" geht anscheinend auf den ehemaligen Arbeitsminister Robert Reich zurück. Der hatte zwei Tage zuvor auf Facebook geschrieben: "Jemand hat mir ein 'Freedom Concert' vorgeschlagen, das zur selben Zeit wie die Vereidigung übertragen wird - mit Superstars wie Beyoncé und Jay Z, Madonna, Katy Perry, Justin Timberlake, Lady Gaga, Bruce Springsteen und so weiter. Alec Baldwin moderiert und spielt dabei Trump, so wie er es auch bei 'SNL' macht. Voila. Die Trump-Vereidigung schmiert bei den Einschaltquoten ab. So gut wie keiner schaut zu."

Auch wenn es bislang nur als eine Idee durch die sozialen Medien kursiert, scheint ein "Freedom Concert" gar nicht so unwahrscheinlich zu sein. Nach Informationen der einflussreichen Politik-Website "Politico" soll Konzertpromoter Mark Ross an der Planung und Finanzierung eines Großevents mit dem Namen "We the People" am Tag der Vereidigung sitzen. Ein Facebook-Post, in dem Ross bestätigte, dass er eine "richtig große Show" vorbereite, wurde seitdem aber wieder gelöscht.

Der Titel "We the People" (Wir, das Volk) würde in jedem Fall eine hübsche Doppeldeutigkeit transportieren: Nicht nur lauten so die ersten Worte der US-Verfassung, sondern damit würde auch auf eine Stellungnahme von Trump angespielt. Der hatte per Twitter auf den Umstand reagiert, dass sein Team bislang keine Prominenten gefunden hat, die bei seiner Vereidigungsfeier auftreten wollen: "Die sogenannten 'A'-List-Promis wollen alle Tickets für die Vereidigung, aber schaut nur, was sie Hillary gebracht haben, NICHTS. Ich will das VOLK!"

The so-called "A" list celebrities are all wanting tixs to the inauguration, but look what they did for Hillary, NOTHING. I want the PEOPLE! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 23. Dezember 2016

Sollte das Konzert in der angedachten Form stattfinden, hätte es jenseits des Aufrufs gegen Hass und für Toleranz das Potenzial, Trump auch persönlich zu provozieren. Eine Niederlage bei den Einschaltquoten würde ihn als jemanden, dessen Ruhm und Bekanntheit auf einer Fernsehsendung fußt, womöglich zutiefst verärgern.

Noch provokanter dürfte allerdings ein Auftritt von Alec Baldwin als Moderator des Konzerts sein. Erst kürzlich merkte Michael Moore verblüfft an, dass Baldwins Sketche in der Show "Saturday Night Live", in denen er Trump verkörpere, den künftigen Präsidenten mehr beschäftigen würden als aktuelle Weltereignisse.

Tatsächlich hat Trump schon mehrfach per Twitter auf Baldwins Sketche reagiert und sie harsch kritisiert. Baldwin hat kürzlich in der "New York Times" erklärt, wie er sich seine Rolle als Trump erschlossen hat - und auch schon angeboten, selbst bei Trumps Vereidigung aufzutreten: mit dem Song "Highway to Hell".