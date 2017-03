Neue Rechte in Deutschland "Islamismus gilt als heroische Kriegerkultur"

Volker Weiß, Jahrgang 1972, ist Historiker. Er schreibt regelmäßig für die "Zeit" und "Jungle World" über die extreme Rechte.

SPIEGEL ONLINE: Mit der "Jungen Freiheit" und dem Verleger Götz Kubitschek, der in Schnellroda einen rechten Think Tank unterhält, gerät neben der AfD verstärkt auch die intellektuelle Fraktion der Neuen Rechten in den Blick, die sich selbst als konservative Geistesarbeiter beschreibt. Lohnt die intellektuelle Auseinandersetzung?

Weiß: An der Positionierung als Geistesarbeiter ist ein großer Teil Inszenierung. Ich sehe in Götz Kubitschek einen politischen Aktivisten, keinen Intellektuellen. Seine geistige Leistung besteht letztendlich in der Wiedergabe von bereits Gedachtem. Die Selbstverortung "konservativ" führt ebenfalls in die Irre. Der Konservatismus in der Bundesrepublik nach dem Zweiten Weltkrieg schließt an die Tradition an, wie sie etwa die Zentrumspartei der Weimarer Republik vertrat. Wenn es um den autoritären Strang vor 1945 geht, der der Republik feindlich gegenüberstand und sich nach einem Führer sehnte - in dem Sinne kann die Neue Rechte sich meinetwegen gerne konservativ nennen. Nur hat das mit dem, was wir heute unter den Begriff verstehen, nichts mehr zu tun und ist mit der Demokratie nicht vereinbar. Um das benennen zu können, muss man sich aber wohl oder übel mit den Inhalten befassen.

SPIEGEL ONLINE: Sie sprechen von einem "Ausgreifen in faschistisches Gelände". Was ist an dieser Bewegung faschistisch?

Liebe Leserin, lieber Leser,

um diesen SPIEGEL-Plus-Artikel vollständig lesen zu können, müssen Sie ihn zuvor kaufen. Damit Ihnen der Kauf-Dialog angezeigt wird, müssen Sie aber JavaScript in Ihrem Browser aktivieren. Sie schließen beim Einzelkauf kein Abo ab, es ist auch keine Registrierung nötig. Sobald Sie den Kauf bestätigt haben, können Sie diesen Artikel bequem lesen.