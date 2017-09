Besetzte Volksbühne Polizei trifft Räumungsvorbereitungen

Im Konflikt um die besetzte Berliner Volksbühne ist am Donnerstag die Polizei eingeschaltet worden. Drei Hundertschaften postierten sich rund um das Gebäude. Etwa 50 Polizisten betraten am Vormittag das von Kunst- und Politaktivsten besetzte Theater am Rosa-Luxemburg-Platz.

Mehr als ein Dutzend Mannschaftswagen waren vor dem Theater aufgefahren, die Straßen rundherum wurden weiträumig abgesperrt. Noch werde verhandelt, gleichzeitig treffe man aber auch erste Maßnahmen für eine Räumung, sagte ein Polizeisprecher vor Ort.

Es gehe auch darum, inwieweit die Besetzer von den für das Theater Verantwortlichen noch geduldet würden, sagte ein Polizeisprecher. Die Polizei postete Fotos, die sie im Gespräch mit dem umstrittenen Volksbühnen-Intendanten Chris Dercon zeigt. Dazu hieß es: "Wir werden Herrn Dercon jetzt in die #Volksbühne begleiten. Dort wird er die Anwesenden bitten, das Gebäude zu verlassen".

Wir werden Herrn Dercon jetzt in die #Volksbühne begleiten. Dort wird er die Anwesenden bitten, das Gebäude zu verlassen. pic.twitter.com/Vj5KqAOO0S — PolizeiBerlinEinsatz (@PolizeiBerlin_E) 28. September 2017

In einem weiteren Tweet schrieb die Polizei, einige Personen hätten bereits freiwillig das Gebäude verlassen. Die Besetzer schreiben auf Twitter, Chris Dercon habe vor der Versammlung im Hause mit Strafanzeigen gedroht, wenn das Thetaer nicht in zehn Minuten geräumt sei.

Im Beisein der Polizei spricht Chris Dercon zum ersten Mal vor Versammlung. Droht mit Strafanzeige, wenn #volksbuehne nicht in 10 min leer — vb6112 (@vb_6112) 28. September 2017

Seit sieben Tagen ist die Volksbühne besetzt. Senat und Volksbühne hatten den Besetzern angeboten, zwei Räume in dem Theater zu nutzen. Zuletzt war noch unklar, ob das Angebot angenommen wird.