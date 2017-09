Nach der Volksbühnen-Besetzung Die neue Unordnung

Zum Schluss wird noch nicht einmal Kunstblut vergossen. Die Besetzerinnen und Besetzer, die sich seit Freitagnachmittag in der Berliner Volksbühne aufhielten, ziehen nach und nach ab, mal mit einer Disco-Kugel, mal mit einem ungenutzten Kanister voll Kunstblut unterm Arm.

Am Donnerstagmorgen betritt der neue Intendant, Chris Dercon, unter Begleitung zweier Hundertschaften die Räume am Rosa-Luxemburg-Platz und fordert die Aktivisten auf, das Theater zu verlassen. Wer dem friedlich nachkomme, werde straffrei ausgehen. Lange Zeit sieht es so aus, als wenn das gesamte Kollektiv, das unter dem Namen "Staub zu Glitzer" firmiert, Dercons Bitte Folge leiste. Die Volksküche vor dem Roten Salon wird zügig abgebaut, und ein kleiner Umzugswagen fährt vor, um mit Schlafsäcken, Staubsaugern und Getränkekästen beladen zu werden.

Dann eine kurze Irritation: Eine Sprecherin von "Staub zu Glitzer", die das Kollektiv in ihrem Statement gleichzeitig als aufgelöst bezeichnet, verkündet, dass knapp zwei Dutzend Menschen in der Volksbühne zu bleiben gedenken. Hausherr Dercon tut daraufhin das, was einige Law-and-Order-Befürworter von ihm schon seit dem ersten Tag der Besetzung forderten: Er stellt Anzeige wegen Hausfriedensbruch.

Prompt kommt die Polizei ihrem Auftrag nach, die Personalien der verbliebenen Besetzer werden aufgenommen, dann werden sie zum Hintereingang herausgeführt, fünf Personen werden laut Polizei getragen. Ende der Besetzung. Oder?

Es sind jetzt keine Unberechtigten mehr in der #Volksbühne.

Wir haben 21 Personen hinaus begleitet, 5 davon wurden getragen. pic.twitter.com/I7AlWE3tnc — PolizeiBerlinEinsatz (@PolizeiBerlin_E) 28. September 2017

Was die sieben Tage der Volksbühnen-Besetzung gebracht haben, lässt sich zu diesem Zeitpunkt kaum sagen - so unübersichtlich ist die Lage. Gerade in dieser Unübersichtlichkeit liegt aber ein großer Reiz, denn wenn "Staub zu Glitzer" eines geschafft hat, dann ist es das: Bewegung zu bringen in die wohl verhärtetsten Fronten, die diese Stadt seit Langem gesehen hat, nämlich die zwischen Anhängern des alten Intendanten Frank Castorf und des neuen, Chris Dercon.

Der Rote Salon dampft

40.000 Unterschriften hatte eine Petition gegen die Berufung von Dercon zuletzt aufbringen können. Den Weg zum Rosa-Luxemburg-Platz fand dann aber nur ein Bruchteil der Dercon-Opposition. Von 2000 Besucherinnen und Besucher übers Wochenende im besetzen Theater war zu hören. Die meisten davon dürften die Techno-Partys im dampfend heißen Roten Salon angezogen haben - und nicht die "Shared Body Practice mit Matteo Marzian".

Auch unter Castorf-Fans hat "Staub zu Glitzer" derweil mit seinem künstlerisch dünnen Programm und der durchaus satirischen Ausrufung der Besetzung als "transmedialer Performance" für Augenrollen gesorgt - und immer wieder Diskussionen angestoßen, ob hier im Namen der Kunstfreiheit nicht die Kunstfreiheit anderer beschnitten werde. Die Mehrheit der Mitarbeiterinnen des Theaters hatte die geforderte "Kollektivintendanz" schließlich in einer aktuellen Abstimmung bereits abgelehnt, und Susanne Kennedy und Tino Sehgal hatten ihre Proben im Stammhaus aufgrund der Besetzung abgesagt.

Im Gegenzug sind auch Dercon-Sympathisanten ins Grübeln gekommen, ob der Belgier den bestmöglichen Kurs gegenüber den Aktivisten gefahren ist. Seit dem Sommer soll er mit verschiedenen Vertretern im Gespräch gewesen sein. Über Pläne einer Besetzung, so heißt es aus seinem Umfeld, war er seit einem Monat informiert.

Der Vorwurf, dass er das Haus nicht genügend gesichert habe, ist ihm indes schwerlich zu machen: Während des laufenden Betriebs müssen Notausgänge stets offengehalten werden, eine komplette Abriegelung ist schlicht nicht erlaubt. Doch die knappe Duldung der Besetzung - auf der Website der Volksbühne launig mit den Worten "Wir haben Besuch" vermerkt - erscheint merkwürdig inkonsequent. Eine nur für sieben Tage geöffnete Tür ist keine offene Tür.

Mit leeren Händen

Noch dümmer stehen nun aber Kultursenator Klaus Lederer und "Staub zu Glitzer" selber da. Zu seinem Amtsantritt im Dezember 2016 hatte sich Lederer noch als lautstarker Dercon-Gegner präsentiert - obwohl klar war, dass er wenig bis gar nichts gegen dessen Verpflichtung tun konnte. Nun musste sich Lederer, durchs öffentliche Amt gezwungen, von der Besetzung distanzieren und mit dem ungeliebten Intendanten solidarisieren: Der Polizeieinsatz am Donnerstag fand auch in Absprache mit seiner Senatsverwaltung für Kultur statt.

"Die Volksbühne hatte den Besetzerinnen und Besetzern ein auf Kompromiss orientiertes, gutes Angebot unterbreitet", so Lederer in einer Stellungnahme vom Donnerstagnachmittag. Gemeint ist ein am Mittwoch unterbreitetes Angebot an "Staub zu Glitzer", den Grünen Salon und den Pavillon der Volksbühne auf unbegrenzte Zeit nutzen zu können. "Die Gruppe hat dies nicht angenommen. Ich bedaure sehr, dass es nicht gelungen ist, in der Volksbühne künstlerische Arbeit und stadtpolitische Debatten in einem geregelten Rahmen gleichermaßen zu ermöglichen."

"Es fällt schwer, so eine Entscheidung treffen zu müssen", heißt es von Dercon zu der Räumung. "Seit Freitag haben wir mit immer wieder wechselnden Vertretern der Besetzergruppe gesprochen. Wir konnten keinen gemeinsamen Weg finden." Er danke allen Mitarbeitern und Künstlern der Volksbühne "für ihre Geduld, Unterstützung und Solidarität". Ab Freitag werde nun der Probenbetrieb wieder aufgenommen.

Und "Staub zu Glitzer"? Haben am Ende wenig mehr als einen Kanister mit Kunstblut in der Hand. Während der Räumung haben sie ihre sogenannte transmediale Performance vor die Volksbühne verlagert. Im Kreis stehend kann jeder in dessen Mitte treten und äußern, was er oder sie von den Vorgängen hält. "Ihr hättet den Grünen Salon haben können!", ruft eine junge Frau entnervt. Stottern seitens der Aktivisten: Es hätte am Mittwoch nicht so geklungen, als sei mit dem Angebot ein Ultimatum verbunden gewesen. Dann sagt ein Sprecher, er werde bei der Senatsverwaltung anfragen, ob das Angebot eventuell doch noch stünde.

Auf Twitter schreibt die Gruppe kurze Zeit später dazu: "Gerade gab es eine spontane Inszenierung zum Artikel 27 der allgemeinen Menschenrechtserklärung". Artikel 27 umfasst das Recht auf Teilhabe am kulturellen Leben sowie den Schutz des Urheberrechts. Menschenrechte als Inszenierung und Besetzung als Performance - in den schlimmsten Momenten haben "Staub zu Glitzer" die Volksbühne zu dem gemacht, was niemand wollte: einer Eventbude ohne politischen und künstlerischen Gehalt.