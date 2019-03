Wahlbeteiligung Widerstand zwecklos?

Ihr könnt demonstrieren so viel ihr wollt, liebe Bürgerinnen, euch aufregen, posten könnt ihr, dazu ist das Netz ja da! Um euch das Gefühl einer guten Entäußerung (was ist eine Entäußerung?) zu geben.

Aber schön aufpassen, wir regulieren es jetzt, das Netz.

Also nicht die Live-Berichte von Morden. Aber den Rest. Muss ja. Also: Lasst eurer Wut freien Lauf, entäußert euch in einem fairen Bürgerinnenmonolog. Das ist gut für die Nerven. Wir sitzen das aus, wir lesen das nicht, wir beobachten euch verwundert. WTF tut ihr da auf der Straße, und dann noch bei schlechtem Wetter. Ihr habt Trump nicht verhindert, mit euren Häkelmützen, Millionen Unterschriften; Hunderttausende auf den Straßen haben den Paragraph 13 nicht verhindert.

Und da - sieh nur - wütend protestieren weltweit junge Menschen gegen den ruinösen Umgang mit der Welt. Die verspotten wir einfach. Das ist einfach, junge Menschen verspotten, die noch nicht wissen, wie unerheblich es ist, was irgendeiner von ihnen denkt.

Gut spotten haben sie, die Menschen mit Macht, sie sitzen das aus, sie wissen wie es geht, lass sie toben und schreien, lass sie im Rausch der Gemeinschaft singen und schunkeln, wir machen unser Ding wir ziehen durch, der Kurs ist klar. Der Kurs ist zu eurem Besten, der Kurs heißt Wachstum bis das Zeug explodiert, aber egal, dann sind wir tot. Wir können das, denn ihr habt uns gewählt.

Zu beschäftigt zum Wählen

So, Spaß beiseite. Gerade fanden in meiner Stadt (Zürich) Regierungsratswahlen statt. An den Wahlen beteiligten sich - je nach Quartier - bis zu sagenhafte 40 Prozent der Stimmberechtigten. Dazu muss man wissen, dass es sehr einfach ist, in der Schweiz abzustimmen: Liebevoll flattern Informationsblätter und Umschläge (nicht zu frankieren) ins Haus. Man kann in der Badewanne sitzen, seine Kreuze machen, und danach muss man das Zeug in einen Briefkasten stecken. Uff. Heavy Shit. Soweit dazu.

Was haben eigentlich die restlichen 60 Prozent mit ihrer Stimme gemacht? Was machen alle die nicht wählen generell? Also jene, die dann mit der Regierung nicht zufrieden sind, die mit Upload-Filtern nicht einverstanden sind, die die Beteiligung an der EU-Wahl aber echt zu anstrengend finden, die bei den nächsten Wahl in Deutschland irgendwie anderweitig beschäftigt sind, eventuell damit, zu demonstrieren. Gegen die Entscheide von Regierungen und Parlamenten die sie nicht gewählt haben, weil sie gerade demonstrieren mussten. Kinder, Kinder, denken die Mächtigen, und rutschen auf den Sesseln hin und her, die Gesäße sind schon flach geworden, von all dem aussitzen und Bescheid-Wissen um die Trägheit der Masse und die Sicherheit, in der sie sich befinden, meistens.

Da wird sich nichts ändern, sie werden sitzen bleiben, das ist halt Demokratie, nicht wahr. Die Mehrheit jener die wählen gehen haben so entscheiden, sie haben sich für Leute entschieden die ihnen ähneln, in Alter und Sicht auf die Welt, die Mehrheit der WählerInnen sind Leute mit mehr Lebensjahren, mehr Misstrauen Veränderungen betreffend, Digital Natives im besten Fall.

Doch - selbst wenn alle Menschen unter 30 wählen würden, überwiegt - der Demografie geschuldet - der Anteil der WählerInnen Ü70. Fair genug. Das ist Demokratie. Die muss man aushalten. Und es gibt auch eine sehr gute Neuigkeit. In Kürze werden alle Menschen, die sich jetzt ohnmächtig einer Mehrheit von älteren gegenübersehen, selber alt sein und in der Mehrheit. Falls es dann noch ein Netz gibt, eine Freiheit, eine Welt, können sie in absehbarer Zeit für eine weisere Politik sorgen.