Titelblattkonfusion "Washington Post" blamiert sich mit falschem Geschlechtersymbol

Das Marssymbol ist ein Kreis mit einem nach rechts oben zeigenden Pfeil und steht für Männlichkeit. Das Venussymbol steht für Weiblichkeit und ist ein Kreis mit einem nach unten zeigenden Kreuz. Eigentlich recht einfach.

Nicht so für die Redaktion des "Washington Post Express". Am Donnerstag machte die kostenlose, tägliche Magazinausgabe der Tageszeitung "Washington Post" mit der Berichterstattung über eine Kundgebung in Washington auf. Unter dem Titel "Woman's Rights are Human Rights" ("Frauenrechte sind Menschenrechte") wollen Frauen für Gleichstellung und Emanzipation demonstrieren.

Das Cover unterlegte die Redaktion allerdings - mit dem Marssymbol, also dem für Männlichkeit.

Inzwischen entschuldigte der "Washington Post Express" sich via Twitter und zeigte das Cover, wie es eigentlich hätte aussehen sollen. Man sei beschämt, heißt es in dem Tweet. Die Reaktionen auf Twitter sind größtenteils verständnisvoll. "Bitte niemanden feuern, jeder macht Fehler", schreibt eine Userin. "Derjenige, der für den Fehler verantwortlich ist, fühlt sich schon schrecklich genug."