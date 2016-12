Besinnliche Weihnachten Wir sind alle kleine Würste

Hurra, ich habe es geschafft. Ein Text von mir an Weihnachten. Wir sind also fast unter uns. Ich, die wie jedes Jahr in dieser Zeit bei meiner Familie in einem weit entfernten Land mit Palmen, Meer und Terrorattentaten sitzt, und Sie, die vielleicht arbeiten müssen. Eine kleine Kaffeepause, schön, dass Sie vorbeischauen. Vielleicht arbeiten Sie auch nicht, denn Sie sind im Krankenhaus und schauen nach draußen, wo es dunkel ist. Schön, dass Sie hier sind, ich decke Sie zu. Vielleicht sind Sie in Ihrer Wohnung und alleine. Das sind ja mehr als die Hälfte aller Menschen, viele wie Sie, zerstritten mit Familien oder ohne Familie oder ohne Lust, das Haus zu verlassen, und die Freunde haben zu tun. Ich setze mich kurz zu Ihnen, in Ordnung?

Vergessen wir für einen Moment, dass Sie mich eigentlich unangenehm finden, oder die Texte oder die Meinung darin oder das, was Sie sich vorstellen, was ich bin. Wir ziehen uns Pyjamas an und hocken ein wenig in der Wohnung rum, schon besser, oder? Alle Menschen sollten sich öfter im Pyjama begegnen, am besten noch mit großen Stofftieren in der Hand, die sie hinter sich herziehen. Soll ich Tee machen? Wir hatten unsere Meinungsverschiedenheiten. So wie gerade die gesamte Weltbevölkerung Meinungsver... okay, reden wir die Sache nicht weich. Alle hassen sich gerade.

Sie hassen anonyme Menschen oder Menschenansammlungen. Sie hassen einander, oder - nehme ich mich mit rein - wir hassen einander wegen unterschiedlicher Ansichten darüber, wie unser Leben aussehen sollte. Mit Mauern um Länder mit glücklichen, homogenen Leuten für die einen. Die anderen haben ihre Idee von einer Gleichheit aller. Und ja, okay, ich bin einer von denen, die davon geträumt haben, dass Geschlecht und Herkunft, sexuelle Orientierung, Gesundheit oder Krankheit, Größe oder Kleinwuchs irgendwann vollkommen egal sind. Aber ist es nicht sowieso unerheblich, was wir uns wünschen? Das Leben entwickelt sich äußert selten unseren Träumen entsprechend.

Es lebt sich angenehmer, wenn man nett zu anderen ist

Jetzt sitzen wir hier im Pyjama, können uns nicht leiden, und draußen wird es dunkel, vielleicht kommt morgen ein Meteorit und zermalmt unsere tollen Ideen und unseren Hass aufeinander, vielleicht wird einer von uns von einer Straßenbahn überfahren. Oder die USA macht einen H-Bomben Krieg mit China. Was können wir machen?

Nichts, mein Freund, unser Einfluss auf die Politik ist unbedeutend, nahezu nicht vorhanden. Wir haben unsere Chance, Revolutionsführer zu werden, verpasst. Jetzt müssen wir schauen, dass wir durchkommen. Vielleicht geht es gut, vielleicht kommt keine Diktatur, keine Flutwelle, kein Krieg, vielleicht haben wir Glück. Aber wir können die Sache nicht steuern, der Einfluss von Mittelklassemittelverdienern auf die Entwicklung der Welt ist überschaubar.

Noch einen Tee? Wollen wir einen schönen Ulli-Seidel-Film ansehen? Nein? Noch ein wenig reden? Okay.

Nehmen Sie mich nicht so ernst, nehmen Sie sich nicht zu ernst, nehmen Sie nichts zu ernst, außer der Anstrengung, nicht mehr zu hassen. Das übersäuert den Magen, macht schlechte Laune und zieht die Mundwinkel nach unten, vor allem aber - ändert es nichts. Ich schwöre Ihnen, es lebt sich angenehmer, wenn man nett zu anderen ist. Im sogenannten richtigen Leben. Wir sind alle kleine Würste. Ich, aber Sie genauso.

Frohe Weihnachten. Ich mach jetzt das Licht aus.