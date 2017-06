Wiener Burgtheater Martin Kusej wird neuer Intendant

Der Österreicher Martin Kusej wird neuer Chef des Wiener Burgtheaters. Ab der Spielzeit 2019/2020 werde er auf die scheidende Direktorin Karin Bergmann folgen, teilte der österreichische Kulturminister Thomas Drozda am Freitag mit. "Ich freue mich, dass der wichtigste Regisseur des Landes das wichtigste Theater des Landes übernehmen wird", sagte Drozda. "Es fühlt sich richtig an, es fühlt sich gut an."

Kusej ist aktuell Intendant am Münchner Residenztheater. "So einfach ist es nicht, dort wegzugehen", so Kusej. Es sei vielleicht sogar eine blöde Entscheidung. "Es ist sehr paradiesisch in München." Aber man müsse sich vor allem dann neuen Herausforderungen stellen, wenn es richtig gut laufe.

Als künftiger Intendant wolle er das Wiener Burgtheater wieder deutlicher auf das aktuelle Weltgeschehen ausrichten. "Es ist in der Tat Zeit, wieder politisch zu werden", sagte der 56-Jährige nach seiner offiziellen Ernennung. "Wir erleben gerade einen weltweiten Siegeszug von Dummheit und Ignoranz." Das Theater könne als Ort des Nachdenkens und der Seelenbildung ein Gegenpol dazu sein, meinte Kusej. "Kulturelle Toleranz, gesellschaftliche Öffnung oder die Bewahrung von politischen Tabus müssen ernst genommen werden - gerade in diesem modernen Wien voller verschiedener Kulturen und Sprachen", so der Regisseur in einem Statement, das er übers Residenztheater verbreiten ließ.

Grundsätzlich glaube er, dass auch für junge Menschen die analoge Welt des Theaters, wo echte Schauspieler noch richtig schwitzten, ihren Reiz habe. Jedenfalls wolle er ähnlich wie in München mit einem Familienstück Kinder und Jugendliche ins Haus locken.

Die bisherige Intendantin des Burgtheaters Karin Bergmann hatte die Leitung 2014 inmitten einer großen Finanzkrise übernommen und das Haus mit einem Spar- und Aktionsplan wieder solider aufgestellt. Sie verlängert ihren Vertrag auf eigenen Wunsch nicht. Neben Kušej sollen dem Vernehmen nach zuletzt noch Andreas Beck (Theater Basel) und Thomas Ostermeier (Schaubühne Berlin) im Rennen um das Amt gewesen sein.

Kusej hatte 2015 seinen Vertrag beim Residenztheater bis 2021 verlängert. Nun wird er zwei Jahre früher ausscheiden. Seinen neuen Posten tritt er am 1. September 2019 an.