Wirtschaftszeitung "Il Sole 24 Ore" Neuer Chef, altes Problem

Guido Gentili ist neuer Chefredakteur der italienischen Wirtschaftszeitung "Il Sole 24 Ore". Damit ist auch der aktuelle Streik der Redaktion beendet. Vergangene Woche hatten Journalisten die Arbeit niedergelegt und den Rücktritt des bisherigen Chefs Roberto Napoletano gefordert. Napoletano wird vorgeworfen, die Leserzahlen der Zeitung geschönt zu haben.

Am Freitag hatte die italienische Finanzpolizei die Redaktionsräume von "Il Sole" in Mailand durchsucht. Gegen Napoletano und neun weitere Manager des Blattes wird ermittelt. Ihnen wird vorgeworfen, in den Jahren 2015 und 2016 die Zahlen der verkauften Ausgaben und digitalen Abos gefälscht zu haben. Auch wird wegen Unterschlagung ermittelt. Napoletano, seit 2011 Chefredakteur, war am Montag schließlich zurückgetreten.

Sein Nachfolger Guido Gentili war bereits von 2001 bis 2005 Chefredakteur von "Il Sole", sein aktuelles Amt wird er nur vorübergehend ausfüllen - bis ein neuer Chefredakteur ernannt wird. In einem Editorial schrieb Gentili, die Zeitung befinde sich im "schwierigsten Moment ihrer Geschichte". Er fühle sich "geehrt" und sei dankbar "für das Vertrauen, dass das Unternehmen in mich setzt."

Doch mit der neuen Personalie ist die Krise von "Il Sole" noch lange nicht vorbei. Die börsennotierte Mediengruppe bemüht sich momentan um eine Kapitalerhöhung, von 50 bis 100 Millionen Euro ist die Rede. In diesem Fall würde allerdings der Anteil des italienischen Unternehmerverbandes, mit 67 Prozent größter Aktionär der Mediengruppe, schrumpfen.