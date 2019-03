Wegen des Buches "Barbara" Familie von Manfred Krug bricht mit Liedermacher Wolf Biermann

Der Sohn des verstorbenen Schauspielers Manfred Krug, Daniel Krug, rechnet stellvertretend für die Familie in einem offenen Brief mit dem Liedermacher Wolf Biermann ab, wie der SPIEGEL in seiner aktuellen Ausgabe berichtet. (Lesen Sie hier die ganze Geschichte bei SPIEGEL+.)

Anlass ist dessen jüngst veröffentlichter Novellenband "Barbara", in dem es im Kapitel "Zwei Selbsthelfer" auch um den populären Sänger und Schauspieler geht. Krug junior sieht darin seinen Vater verunglimpft und wirft Biermann vor, "verkaufsfördernd schnell noch die Macken deiner Protagonisten ins Rampenlicht" zu zerren, um den "Bodensatz deiner geschwätzigen Tagebücher" zu verwerten, "bevor dein eigener Stern erlischt".

Den Einstieg in das Kapitel, in dem Biermann den Namen Krug verschieden deutet, kritisiert er als "so originell wie Hunderte anderer Einfaltspinsel, billig und beschissen gequirlt". Krug junior unterstellt, Biermann habe mit dem Verfassen der Anekdoten über Krug so lange gewartet, bis sich der vor knapp drei Jahren verstorbene Krug selbst nicht mehr dazu äußern könne. "Beim Lesen des Textes wird man ihn nicht los, den Mief von Neid und Retourkutsche für zu wenig erwiderte Aufmerksamkeit und Liebe", schreibt Daniel Krug in Anlehnung an seinen Vater. "Sag, kesser Schreiber, vor einigen Jahren - als er noch gut im Saft stand - hinderte dich die schiere Angst vor seinen unberechenbaren Reflexen?"

Storys von der Stasi

Der Sohn des 1977 von der DDR in die Bundesrepublik übergesiedelten Schauspielers stört sich vor allem daran, dass die meisten von Biermann wiedergegebenen Geschichten über Krug aus dritten Quellen stammen. "Jedenfalls ist jetzt wohl alles Selbsterlebte verschossen, und du musst ran an die Notreserven: besoffene Aufzeichnungen von 'garantiert wahren Geschichten', die der publikumssüchtige Schauspieler den gierigen Ohren der Partygänger einst lässig hinwarf."

DPA Wolf Biermann

Am wenigsten lässt Krugs Familie Biermann eine Geschichte von einer angeblichen Party durchgehen, bei der sich Krug gebrüstet haben soll, Millionär zu sein. Auch die Stasi lancierte zu DDR-Zeiten dieses Gerücht, um Krug zu diskreditieren.

"Dass der persiflierende Charakter seiner Millionenansprache vor Freunden in deinem Text überhaupt nicht herauskommt, ist das, was den größten Schaden anrichtet - an unseren Gefühlen wie an seinem Gedenken", schließt Sohn Daniel den Brief an Biermann.