Bildband "Woodlands" Unter allen Wipfeln ist Ruh

Wälder haben etwas Meditatives, etwas Reinigendes. Es gibt Psychotherapeuten, die ihren Patienten empfehlen, jede Woche fünf Stunden im Wald spazieren zu gehen, um wieder zu sich selbst zu finden. Auch für den deutschen Fotokünstler Mat Hennek sind Wälder nicht nur eine künstlerische Inspiration, sondern eine spirituelle, traumhafte Erfahrung.

In einem neuen Bildband "Woodlands" zeigt Hennek nun Waldbilder, die er auf Wanderungen durch einsame Regionen Europas und den USA gesammelt hat. Zu sehen sind menschenleere Wälder in allen Jahreszeiten, belaubt oder mit Nadeln, voller grüner Energie oder kurz vor dem Absterben.

Häufig hat Hennek den mittleren Abschnitt der Bäume ohne Krone und Wurzelwerk festgehalten. Das verleiht "Woodlands" etwas Grafisch-Abstraktes, denn Boden und Himmel fehlen als Orientierung, es gibt keinen Bildmittelpunkt. So schafft Hennek es, die beruhigende Wirkung der Wälder zu vermitteln. In einer schnellen, reizüberfluteten Welt stehen diese Stämme für Stille und Geborgenheit fernab der zivilisierten Welt.

Gemeinsam mit seiner Lebenspartnerin, der Pianistin Hélène Grimaud, hat Hennek aus Woodlands das multimediale Konzert "Woodlands and beyond" entwickelt, das sie im April in der Hamburger Elbphilharmonie uraufgeführt haben. Darin zeigen sie zu impressionistischen und romantischen Klavierwerken auf einer Leinwand Überblendungen von Henneks Waldbildern. Am 26. Juni gibt es ein weiteres Konzert in der Elbphilharmonie.

In 'Woodlands' stecken alle Symbole der deutschen Romantik, also das, was ich als Grundlage und Vorbedingung betrachte", sagt Pianistin Grimaud. "Viele Komponisten ließen sich von Waldspaziergängen inspirieren. Die Natur ist für mich der Beweis für das Spirituelle. Und Musik bildet die Brücke dahin."

Konzert: Hélène Grimaud / Mat Hennek: "Woodlands and Beyond", Elbphilharmonie Hamburg, 26. Juni 2017

Bildband: Mat Hennek: "Woodlands", Steidl Verlag, 96 Seiten, 78 Euro, erscheint am 1.7.