World Press Photo 2017 Der tote Botschafter

Es war einer der unwirklichsten Pressemomente des vergangenen Jahres: Der russische Botschafter in Ankara, Andrej Karlow, wurde vor laufender Kamera am Rande einer Kunstausstellung erschossen. Der Fotograf Burhan Ozbilici war am 19. Dezember bei der Veranstaltung anwesend und hatte den Moment für die Nachrichtenagentur AP eingefangen: Es ist das Weltpressefoto des Jahres 2017.

Der türkische Polizist Mevlüt Mert Altintas, der zum Zeitpunkt des Mordes außer Dienst war, hatte sich als Sicherheitsmann getarnt und dann das Feuer eröffnet. Der 22-jährige Täter hatte mehrfach "Vergesst Syrien nicht" gerufen. Anschließend war er von Sicherheitsbeamten getötet worden. Burhan Ozbilici schilderte später in einem Blog der Nachrichtenagentur AP, wie er die Tat erlebte.

Die Jury hatte das Siegerfoto aus über 80 000 Einsendungen ausgewählt. Insgesamt wurden 45 Fotografen in acht Kategorien ausgezeichnet, darunter drei Deutsche. Mehr als 5000 Fotografen aus 125 Ländern hatten sich an dem Wettbewerb beteiligt. Der mit 10 000 Euro dotierte Preis für das beste Pressefoto des Jahres wurde zum 60. Mal verliehen.

Die ausgezeichneten Fotos werden in einer Ausstellung gezeigt, die in zunächst am 14. April in Amsterdam und anschließend 45 Ländern zu sehen ist.